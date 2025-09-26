Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Manifestación este miércoles en Donostia convocada por el sector de la cultura. Lobo

Sindicatos vascos convocan una jornada de paro general el 15 de octubre por Palestina

Además de denunciar el «genocidio», exigen a la patronal y las instituciones que suspendan toda relación comercial con Israel

Pilar Aranguren

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:40

Continúa la ofensiva de agentes sociales y organismos en defensa del pueblo palestino. Los sindictos vascos que ya se habían sumado a esta ola de ... denuncia han dado un paso más y han convocado un paro general para el próximo 15 de octubre. Será, dicen, una jornada de «lucha, de movilización y asambleas de trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

