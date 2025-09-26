Sindicatos vascos convocan una jornada de paro general el 15 de octubre por Palestina

Continúa la ofensiva de agentes sociales y organismos en defensa del pueblo palestino. Los sindictos vascos que ya se habían sumado a esta ola de ... denuncia han dado un paso más y han convocado un paro general para el próximo 15 de octubre. Será, dicen, una jornada de «lucha, de movilización y asambleas de trabajadores.

Los convocantes son LAB, CC OO, Steilas, Solidari, Exalde e Hiru, aunque señalan que están abiertos a todos los sindicatos que decidan participar en la misma. La próxima semana ofrecerán una rueda de prensa con todos los detalles y la lista completa de convocantes, apuntan.

El objetivo de esta movilización general, explican, es expresar la solidaridad del conjunto de la clase trabajadora con el pueblo palestino, así como denunciar «la continua colonización del territorio palestino en Cisjordania y sus graves consecuencias en las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora palestina».

Las centrales reclaman el fin inmediato del «genocidio en Gaza« y demandan »una solución integral que acabe con la ocupación y la colonización de Palestina y garantice el derecho del pueblo palestino a vivir en libertad».

Asimismo, exigen a la patronal y las instituciones, tanto propias como internacionales, que suspendan toda relación comercial con el Estado de Israel. «No se puede seguir haciendo negocio a costa de un genocidio», insisten.

Finalmente, demandan la suspensión en su totalidad del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel.