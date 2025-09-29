Los sindicatos nacionalistas dan el primer paso para demandar a Confebask por el SMI

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde y Hiru han oficialiazido este lunes el paso anunciado el pasado viernes presentando una solicitid de conciliación en ... el Consejo de Relaciones Laborales Vasco (CRL) para que Confebask se sienta a negociar un Salario Mínimo Vasco (SMI) acorde con la realidad socieconómica de Euskadi. Las centrales han recalcado que es el primer paso de cara a presentar una demanda contra la patronal vasco si no se aviene a negociar.

Han explicado que han adoptado esta iniciativa para evidenciar que «Confebask ha renunciado a su responsabilidad como patronal» y con el fin de forzarla a sentarse a negociar. Además, demandan al Gobierno Vasco que actúe como mediador en el conflicto.

Han destacado que tras las últimas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, los convenios y acuerdos interprofesionales firmados en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tienen prioridad, lo que implica que las patronales tienen la obligación legal de negociar.

Añaden que «Confebask rechaza sistemáticamente abrir nuevas negociaciones, porque desea un mercado laboral basado en las condiciones laborales de España. La patronal debe asumir su responsabilidad y, tal como lo piden miles de trabajadores y trabajadoras, debe abordar la negociación de un salario mínimo propio».

También consideran que el Gobierno Vasco puede dar un paso más. «Le pedimos que actúe como mediador en la conciliación que hemos solicitado hoy, y haga todo lo que esté en su mano para que la patronal se sienta a negociar».

Han indicado que continuarán trabajando a favor de un salario mínimo propio, «porque es justo, porque es necesario y porque contamos con el apoyo y el mandato de miles de firmas».

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, HIRU y Etxalde reivindican la necesidad de establecer un salario mínimo propio en Hego Euskal Herria. «Consideramos que el salario mínimo es una herramienta clave para combatir la pobreza, limitar la precariedad, distribuir la riqueza de forma más justa y reducir las brechas salariales».

Recuerdan que con este fin «estamos trabajando en dos vías: el Acuerdo interprofesional, que ha sido rechazado hasta en dos ocasiones por Confebask, y la Iniciativa legislativa popular, que propone modificar el Estatuto de los Trabajadores para que las comunidades autónomas puedan establecer un salario mínimo propio». Para ello, han recogido 138.495 firmas.

Recalcan que estas firmas interpelan tanto a los partidos políticos como al Parlamento, para que den curso a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Al mismo tiempo, indican a la patronal que dichas firmas «expresan la voluntad de todo un pueblo, y la patronal no puede hacer oídos sordos a una demanda social tan masiva».

