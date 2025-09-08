Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo (i) y Pepe Álvarez, respectivamente. Efe

Los sindicatos se manifestarán frente al Congreso el día clave para la reducción de la jornada

«Esto va a ser como una pesadilla», advierten a los grupos políticos, a los que acusan de «secuestrar» la voluntad popular si tumban el debate de esta medida que afecta a 12 millones de trabajadores

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:21

Los sindicatos cogen nuevo protagonismo en la batalla para reducir la jornada laboral que se dirimirá en este miércoles en el Congreso, cuando se votan ... las enmiendas que pueden tumbar la ley y volver a la casilla de salida de una medida que recortaría el horario de unos 12 millones de trabajadores. Por eso, ese mismo miércoles UGT y CC OO convocan a los trabajadores a movilizarse, en Madrid frente al Congreso y en la mayor parte de las provincias españolas para que «los diputados a la hora de votar reciban ese calor».

