La reducción de jornada a 37,5 horas afectaría a 281.828 trabajadores vascos

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales tal y como pretende la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impactaría en Euskadi en ... un total de 281.828 trabajadores que en estos momentos cuentan con una jornada semanal superior. Suponen más de la mitad de los trabajadores vascos del ámbito privado.

Así lo ha señalado la presidenta del Consejo Vasco de Relaciones Laborales (CRL), Emilia Málaga, este jueves durante la presentación del balance de la negociación colectiva en euskadi del año pasado y los datos de los cinco primeros meses.

Esas 37,5 horas semanales que trata de sacar adelante la vicepresidenta segunda, aunque por el momento no logra concitar los apoyos parlamentarios suficientes, suponen en cómputo anual 1.712 horas. Según los datos del CRL, en estos momentos hay 133 convenios de sector (33 negociados en la CAV y 100 estatales con incidencia en Euskadi) y 351 pactos de empresa con jornadas superiores. Estos convenios arrojan de media 1.754 horas, lo que tendrían que reducir su jornada en un 2,4%, o es 42 horas anuales.

Emilia Málaga ha destacado que este año la negociación colectiva sigue por la senda del acuerdo marcada en los dos últmos ejercicios (el año pasado marcó un récord con el 67,7% de los trabajadores con convenios vigentes), ya que en los cinco primeros meses un 54,3% de la población trabajadora tiene sus condiciones actualizadas. Asimismo, ha indicado que se continúan negociando pactos con un volumen importante de empleo. De hecho, en Gipuzkoa se ha cerrado recientemente el convenio de la construcción, uno de los más importantes del territorio y que afecta a 14.000 trabajadores.

Subida salarial del 3,13%

El CRL también constata que el incremento salarial medio pactado en los convenios vigentes al finalizar mayo era del 3,13%, con lo que recuperan poder adquisitivo ya que se sitúa por encima de la inflació, que en mayo fue del 2,4% en Euskadi.

Respecto a la conflictividad laboral, el organismo laboral subraya que en el primer trimestre no aumenta el número de huelgas, pero sí la cifra de participantes y de las jornadas perdidas. En concreto, el número de participantes ha pasado de 20.022 a 25.727 y el de jornadas perdidas se ha más que duplicado, ya que mientras en el primer trimestre del año pasado se contabilizaron 41.903 este año ha ascendido a 91.725.

Eso sí, el 95,2% de las jornadas no trabajadas han sido como consencuencia de huelgas convocadas en el sector público; en concreto, la de la enseñanza pública no universitaria aglutinó el 94,3% de todas las nornadas no trabajadas.