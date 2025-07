Las muertes laborales caen de forma drástica en Gipuzkoa y al menor nivel en seis años

Las muertes laborales en el trabajo se han reducido de forma drástica este primer semestre del año en Gipuzkoa, hasta el punto de que han ... bajado de los doce fallecimientos que se produjeron el año pasado hasta cuatro, según los datos que ofrece el Servicio Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan).

Un dato significativo, ya que aunque 2024 fue un ejercicio que estuvo marcado por la alta siniestralidad mortal en el territorio con un pico nunca visto en muchos años, una comparativa de los ejercicios anteriores permite visualizar con más perspectiva la evolución. El resultado es que estos cuatro fallecidos en la primera mitad del año es la cifra más baja desde 2019, antes de que estallara la pandemia excluyendo lógicamente 2020 y 2021, unos ejercicios que estuvieron marcados por unas menores tasas de siniestralidad y también de muertes laborales debido al parón que se produjo en la actividad y su recuperación paulatina.

2 muertes se han producido hasta junio en Gipuzkoa durante la jornada laboral frente a las diez del año pasado, y otras dos en los desplazamientos, los mismos que los registrados el primer semestre de 2024, según los datos de Osalan.

Así, como se puede observar en el gráfico adjunto, en 2023 fueron seis los siniestros mortales que contabilizó Osalan hasta junio en Gipuzkoa, la misma cifra que en 2022. En 2019 se produjo uno más, los mismos que en 2015.

Un descenso de la siniestralidad mortal en Gipuzkoa que contrasta además con los incrementos registrados en Araba y en Bizkaia. En concreto, en Araba se ha pasado de los cuatro del año pasado a los seis de este año, y en Bizkaia el aumento ha sido más significativo, ya que en el primer semestre de 2024 se habían registrado dos fallecimientos y este ejercicio siete.

De los cuatro fallecidos habidos en el territorio tres se han producido en los servicios y el tercero en la industria

Pero volviendo a nuestro territorio, los cuatro fallecidos en el ámbito laboral se han producido dos en la jornada laboral y los otros dos 'in itinere', es decir, en los desplazamientos desde el domicilio o por motivos de trabajo. En este sentido, las cifras de los 'in itinere' no han cambiado, pero sí las muertes que se han registrado en la jornada laboral, donde se han rebajado de los diez del año pasado a dos este ejercicio.

De estos cuatro fallecimientos habidos en Gipuzkoa tres se han producido en los servicios y uno en la industria.

El índice de incidencia, que mide la proporción de accidentes por cada mil trabajadores, también arroja un descenso en estos seis primeros meses. En concreto, en nuestro territorio ha bajado de 16,43 trabajadores por mil del año pasado al 15,23 por mil de este ejercicio. Un descenso que es más significativo sobre todo en Construcción, donde cae más de cuatro puntos; en concreto de los 34,01 por mil a los 29,34. Por su parte, la industria reduce algo más de un punto –desde 32,01 por mil a 30,73 por mil–; los servicios bajan un punto –desde 11,13 a 10,24–, mientras que la agricultura es el único sector en el que aumenta este índice de incidencia pasando de los 26,39 por mil a los 27,77.

El índice de incidencia, que mide los accidentes totales por cada mil trabajadores, ha bajadode 16,43 a 15,23

Un descenso que también se produce en Bizkaia y Araba, lo que deja al conjunto de Euskadi con 16,45 siniestros laborales por cada mil trabajadores frente a los 18,26 del año anterior.

Y es que en Euskadi la siniestralidad laboral en cifras absolutas se ha reducido en este primer semestre en un momento en el que coincide con una población trabajadora en máximos, ya que que hay récord de afiliación tanto en elPaís Vasco como en Gipuzkoa. Así, las datos absolutos arrojan un descenso de los accidentes en el ámbito laboral del 8,8%. En los que se producen durante la jornada laboral bajan un 9,1%, con una caída más pronunciada en Araba (-26,7%) que en Bizkaia (-2,2%) y Gipuzkoa(-6,7%). Los mortales se reducen en Euskadi un 13,3%, los graves un 12,4% y los leves un 9%.

En lo que respecta a los 'in itinere', el total de accidentes disminuye en la CAV un 6,2%, con una mayor reducción de los graves (-31,6%), ya que los leves lo hacen un -6%, mientras que los mortales suben un 33,3%. En el otro lado de la balanza se sitúan las enfermedades profesionales que suben 15,3% en Euskadi, hasta las 2.098, aunque lo hacen en mayor medida las que causan baja –26,1%, hasta las 1.204–, que las que son sin baja –3,5%, hasta las 894.