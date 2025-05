Loli García (Barakaldo, 1968) dejará esta semana la secretaría general de CC OO de Euskadi tras ocho años en el cargo. Un periodo intenso en ... el que la primera mujer al frente de esta organización ha librado muchas batallas. En esta entrevista a calzón quitado repasa las más importantes.

– ¿Qué es de lo que más orgullosa se siente de su balance?

– De haber tenido la responsabilidad de representar a Comisiones Obreras. Del acuerdo de estructura de la negociación colectiva y cómo hemos revertido algunos dogmas. Y me siento muy orgullosa de haber compartido en multitud de asambleas tiempo y espacio con hombres y mujeres que han estado trabajando por mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la gente.

– ¿A qué se refería con lo de revertir algunos dogmas?

– Había gentes que no se sentaban a negociar y a sacar adelante la negociación colectiva en Euskadi. Eso lo hemos tumbado. Que el 96% de los trabajadores vascos tenga cobertura por un convenio colectivo es un balance muy positivo.

– ¿Y qué se le ha quedado en el tintero? ¿Qué le pide a su sucesor, Santi Martínez?

– Tenemos mucho trabajo en el ámbito interno. Debemos ser más útiles y llegar más a aquellos sitios donde no tenemos presencia, que pueden ser los más precarios. Nos queda pendiente crecer como organización sindical.

– Entremos en materia. Salario mínimo en Euskadi, ¿sí o no?

– Sí (rotunda). CC OO habla de un salario mínimo de convenio, a pesar de que la patronal nos ha dado un portazo. No estamos por la labor de romper el marco del Salario Mínimo Interprofesional –SMI–, que además ponemos en valor porque ha crecido exponencialmente en ocho años.

– ¿Comparte el diagnóstico de la patronal de que en Euskadi hay excesiva conflictividad?

– No hay una excesiva conflictividad en Euskadi. Y donde la hay es porque hay motivos.

– ¿Qué quiere decir?

– Gipuzkoa es el territorio con menos huelgas sectoriales. En cambio, en Bizkaia nos ha costado conseguir buenos acuerdos. En segundo lugar, la conflictividad laboral, por lo menos la que lleva adelante Comisiones Obreras, tiene una justificación.

– La huelga no es un fin, es un instrumento muy costoso. El fin que tiene es que podamos negociar, mover las posiciones de la contraparte y alcanzar grandes acuerdos. Y, además, nos parece bastante vergonzoso que se hable de conflictividad excesiva cuando las empresas en general están incrementando los beneficios de manera importante. En algunos casos, incluso, de manera un poco vergonzosa. Y, además, se está mejorando la productividad por hora trabajada. Por lo tanto, no hay justificación para que no haya garantías de IPC para los trabajadores, o para que no se reduzca la jornada.

– ¿Hay un problema con el absentismo?

– No. Nosotros no hablamos de absentismo.

– ¿De qué hablan entonces?

– Cuando algunas organizaciones empresariales hacen estudios, incluyen una serie de cuestiones que tienen que ver con derechos que ha costado mucho conseguir. Permisos sindicales que se están cuestionando. ¿Existe un problema en Euskadi de un alto nivel de personas que están en situación de incapacidad temporal? ¿De baja por enfermedad común? Sí. Pero es un problema de salud, no es económico.

– Dos patologías acaparan más del 90% de estas bajas: las enfermedades musculoesqueléticas y las leves de salud mental –ansiedad, depresión...–. Con estos datos extraemos dos conclusiones.

– Cuáles son?

– En Euskadi tenemos una población trabajadora muy envejecida y el relevo generacional es menor. Una parte importante de estas enfermedades tiene un origen en las condiciones de trabajo. Tenemos un problema en la falta de medidas de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, a las patronales más les valdría no quejarse tanto e invertir más en esta prevención.

– Tenemos un agujero enorme en las evaluaciones de riesgos. Y hay ambientes de trabajo que están siendo dañinos para la salud. La otra cuestión es el deterioro de nuestro servicio público de salud. Si para hacerte una prueba diagnóstica tardan cuatro o cinco meses en darte una cita, las bajas se alargan.

– ¿Volvería a sentarse con la patronal para abordar este tema tras el plantón sobre el SMI?

– Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con quien haga falta, también con Confebask, aunque sus recetas no sean las mismas.

– ¿Cómo se puede conjugar la reducción de jornada con una garantía de competitividad?

– Pero es que esa idea no es verdad. Cuando se subía el salario mínimo, la patronal decía que se iban a destruir puestos de trabajo... A veces están todo el día llorando. Puedo entender que no quieran que haya pérdidas. Pero tienen que entender que en un momento en el que los beneficios son tan grandes, una parte tiene que revertir en las masas salariales. Y eso no es sólo sueldo, también es jornada.

– ¿Cómo pueden adquirir más presencia ante la hegemonía de ELA y LAB en Euskadi?

– Llevamos ya tiempo trabajando en adaptar nuestra organización a ser más útiles. Nuestro panorama productivo ha cambiado. Ya no tenemos grandes empresas. Ahora la mayoría tienen menos de 30 empleados. El sindicato tiene que ir a esos espacios. Tiene que ser capaz de llegar a esos trabajadores. Nuestro objetivo es conseguir mejoras para el conjunto de los trabajadores. La movilización es un instrumento. Y combinar movilización, negociación y acuerdo es el objetivo.

– ELA acusa a LAB de plegarse a una EH Bildu «institucionalizada». ¿Comparte esta reflexión?

– De ELA casi prefiero no hablar. No busca la unidad para mejorar las condiciones de trabajo, busca la bilateralidad: organización única y yo me lo guiso y me lo como. Tiene un modelo sindical que apuesta por convenios de empresa, por trabajar para mis afiliados y por relaciones bilaterales con la patronal. Esto de ser el sindicalismo del contrapoder es una fachada. Luego se alcanzan acuerdos como lo ha hecho en Gipuzkoa en multitud de convenios después de tenerlos bloqueados mucho tiempo. Parecen estupendos, pero los logra sin ninguna movilización y teniendo a los trabajadores mucho tiempo con sueldos congelados. Lo vimos en el Metal.

– ¿Qué espera del Gobierno Vasco en avances laborales?

– Espero que asuma el marco de la concertación social. Que se pongan las políticas públicas a discusión en los ámbitos de diálogo social. Queremos que nos llamen para ver qué hacemos cuando una empresa está en una situación crítica.

– También exigimos que todas las ayudas públicas a las empresas tienen que ir condicionadas al mantenimiento de la garantía del empleo y a proyectos industriales de futuro con arraigo territorial. Queremos que la industria siga teniendo un papel predominante en Euskadi.

– ¿A qué se va a dedicar?

– No tengo nada en mente... ¿Algo ligado a la vida pública? A la política, no. ¿Algo muy relacionado con lo que hacía pero con menos exposición? Sí, podría ir por ahí.