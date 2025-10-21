El Gobierno Vasco se opone a la tramitación de la ILP de ELA y LAB sobre el SMI vasco

El Gobierno Vasco se opone a la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada en el Parlamento Vasco por ELA y LAB (junto a ... ESK, Steeilas e HIru) para solicitar que Euskadi tenga competencias para fijar un salario mínimo propio en Euskadi por encima del Estatal, que se adecúe mejor a la realidad socieconómica del País Vasco. Una iniciativa avalada por más de 138.000 firmas.

Así lo ha dado a conocer este martes el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se ha adoptado esta decisión. Una postura que va en consonancia con la información adelantada ayer por este periódico en la que se anunciaba que el Ejecutivo vasco rechaza dicha iniciativa, después de que este lunes el Euskadi Buru Batzar fijara también dicha postura.

La negativa del Gobierno Vasco se produce apenas unas semanas después de que hiciera lo mismo con la ILP presentada por los pensionistas vascos para que el Ejecutivo de Pradales complementara las pensiones más bajas hasta el Salario Mínimo. Una propuesta que también contaba con el apoyo de 100.000 firmas.

El Gobierno Vasco está obligado a emitir un criterio cuando se plantea una ILP. En este caso la propuesta de los sindicatos pretende que el Parlamento Vasco apruebe el compromiso de los partidos de presionar en el Congreso de los Diputados un cambio en el Estatuto de los Trabajadores y lograr así que Euskadi tenga competencias propias para fijar el salario mínimo, ahora exclusiva del Estado y que está fijado en 1.184 euros por catorce pagas).

El Ejecutivo vasco explica que su decisión se apoya en razones jurídicas, de oportunidad y políticas, y que se adopta desde una postura de respeto y reconocimiento al debate social que ha suscitado la propuesta.

El Gobierno Vasco subraya que la ILP va más allá de una mera modificación legal. «En realidad, plantea una delegación de competencias que excede el marco jurídico actual, dado que la fijación del SMI es una competencia exclusiva del Estado, según establece el artículo 149 de la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores».

Por tanto, añade que cualquier cambio en este ámbito requeriría una reforma profunda de carácter orgánico o de ley marco, que afectaría al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.

Defiende que «este tipo de reformas exige un debate, con amplios consensos políticos y sociales, y no puede canalizarse únicamente a través de una iniciativa legislativa popular», Mikel Torres.

Del mismo modo, el Ejecutivo vasco considera que «una propuesta de esta naturaleza requiere un análisis técnico previo y exhaustivo, que valore las consecuencias económicas, jurídicas y sociales de establecer salarios mínimos diferenciados por territorio».

El Ejecutivo vasco destaca que la unidad de mercado y la cohesión social son factores esenciales para la estabilidad económica y que «la economía vasca es diversa y compleja, con sectores, tamaños empresariales y realidades laborales muy distintas, por lo que cualquier modificación estructural debe hacerse con prudencia, diálogo y consenso, asegurando que no se generen desequilibrios entre territorios o sectores».

Abordarlo desde la negociación colectiva

El Ejecutivo Vasco señala que «la negociación colectiva es el instrumento más eficaz y legítimo para mejorar las condiciones salariales de las trabajadoras y los trabajadores» y recuerda que el Parlamento Vasco aprobó en 2023 una moción que instaba a los agentes sociales a alcanzar un acuerdo interprofesional sobre un salario mínimo de negociación colectiva en Euskadi, adaptado a la realidad socioeconómica del país.

Asimismo, indica que el propio Gobierno Vasco recogió ese mandato en el Compromiso 61 del Acuerdo de Gobierno, firmado por el PNV y el PSE, que promueve impulsar este debate en el marco de la Mesa de Diálogo Social, respetando la autonomía sindical y empresarial.

El Gobierno Vasco reitera su pleno compromiso con «la mejora de los salarios y la calidad del empleo», pero considera que el camino debe ser el del acuerdo, la concertación social y el respeto a las competencias constitucionales. Es en la negociación colectiva donde Euskadi ha demostrado su capacidad para alcanzar acuerdos duraderos y justos.