Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Gobierno plantea una subida del 10% hasta 2028 que afecta a 163.000 funcionarios vascos

El aumento propuesto por Madrid incide en los empleados públicos de Euskadi pese a que los sindicatos nacionalistas reclaman que se decidan aquí los salarios

Pilar Aranguren

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

163.000 empleados públicos vascos siguen con atención las negociaciones que se están llevando a cabo en Madrid entre Gobierno y los sindicatos para fijar ... la subida salarial para el periodo 2025-2028. Y ayer no salían de su asombro tras conocer la propuesta que presentó el Ejecutivo central, máxime tras once meses con los sueldos congelados y con los recortes que les aplicaron en la Gran Recesión aún muy presentes. Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez planteó un incremento fijo del 10% repartido en cuatro años. Una medida que afecta en todo el Estado a más de tres millones de empleados públicos que, según las centrales de ámbito estatal, se sintieron ayer «insultados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  3. 3

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  6. 6

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  7. 7

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  8. 8

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  9. 9 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  10. 10

    Esteban se defiende: «El PNV no está implicado en la trama y no he visto en mi vida al señor Cachón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno plantea una subida del 10% hasta 2028 que afecta a 163.000 funcionarios vascos

El Gobierno plantea una subida del 10% hasta 2028 que afecta a 163.000 funcionarios vascos