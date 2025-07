Gipuzkoa es el territorio con menor impacto por una posible reducción de jornada a 37,5 horas

Las jornadas perdidas por huelga se duplican por la Enseñanza

Respecto a la conflictividad laboral, el organismo laboral subraya que en el primer trimestre no aumenta el número de huelgas, pero sí la cifra de participantes y de las jornadas perdidas por las huelgas en el País Vasco. En concreto, el número de participantes ha pasado de 20.022 a 25.727 y el de jornadas perdidas se ha más que duplicado, ya que mientras en el primer trimestre del año pasado se contabilizaron 41.903, este año ha ascendido a 91.725.Eso sí, el 95,2% de las jornadas no trabajadas han sido como consecuencia de huelgas convocadas en el ámbito público y en concreto la enseñanza pública no universitaria aglutinó el 94,3%. En 2024 el número de huelgas bajó a 260 de las 325 de un año antes.