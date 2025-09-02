Gipuzkoa destruye en agosto casi todo el empleo creado en 2025 y pierde 6.300 afiliados

Agosto ha supuesto un frenazo para el mercado laboral guipuzcoano. Tras varios meses encadenando récords históricos de afiliación, el territorio ha perdido 6.298 cotizantes ... a la Seguridad Social en relación a julio, lo que deja la cifra total en 336.103 personas, el nivel más bajo desde marzo. El retroceso supone, de hecho, borrar prácticamente todo el empleo creado en lo que va de 2025.

El mal dato no es exclusivo de Gipuzkoa. Bizkaia se deja en agosto 6.845 afiliados y baja hasta los 505.932, mientras que Álava retrocede en 3.362 y se sitúa en 164.758. En conjunto, Euskadi suma una pérdida de 16.505 cotizantes respecto a julio, hasta un total de 1.006.793, lo que marca un parón evidente tras los buenos registros de la primera mitad del año.

En cualquier caso, en términos interanuales, Gipuzkoa sí presenta un avance: cuenta con 1.789 afiliados más que en agosto de 2024, cuando se registraban 334.314, lo que refleja que el empleo mantiene un balance positivo respecto al pasado año. En la Comunidad Autónoma Vasca la afiliación también se ha incrementado en 9.724 trabajadores respecto a agosto de 2024, un 9,98% más.

Por su parte, la Seguridad Social perdió una media de 199.300 cotizantes en el conjunto del Estado en agosto respecto al mes anterior (-0,9%), su mayor caída en este mes desde 2019, debido al descenso de la ocupación en buena parte de los sectores económicos, con la educación registrando el mayor retroceso mensual, de casi 76.000 trabajadores.

Tras el descenso de ocupados de agosto, el número de afiliados medios se situó en 21.666.203 cotizantes, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.