Euskadi sigue liderando el absentismo laboral con una tasa de 9,1%

Euskadi registró una tasa de absentismo en el primer trimestre del año del 9,1%, tres décimas más que en el mismo periodo de 2024, ... la mayor tasa del conjunto del Estado por comunidades autónomas y muy por encima del 7% de la media nacional.

Según datos elaborados por el centro de estudios del mercado laboral Randstad Research a partir de datos del INE, en Euskadi se ha registrado en el primer trimestre una media de 20,6 horas no trabajadas y 10,6 horas no trabajadas por IT. Estos datos suman prácticamente cuatro jornadas laborales que los profesionales no se han presentado a trabajar a lo largo de los tres primeros meses de 2025.

En el conjunto de mercado laboral español, cerca de 1,52 millones de empleados faltan cada día a su puesto de trabajo, de los cuales un 21,4% no cuenta con una incapacidad temporal por razones médicas. La industria es el sector que concentra el mayor absentismo, con el 7,3% de las horas pactadas, seguido de los servicios (7,1%) y la construcción (5,7%).

Junto a la tasa de absentismo del mercado laboral vasco, que se situó en marzo en el 9,1%, en el caso concreto del absentismo con incapacidad temporal (IT), el incremento fue de dos décimas en relación al mismo periodo del año pasado para marcar una tasa del 7,2% en Euskadi, según el informe elaborado por Randstad Research con datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE.

Ránking por comunidades

Por comunidades autónomas, Euskadi y Canarias son las que registran un mayor absentismo en el primer trimestre de 2025, ambas con un total del 9,1% de las horas pactadas. Tras estas dos comunidades, se sitúan Cantabria (8,7%), Galicia (8,3%), Asturias (8,1%) y Murcia (7,6%). Los menores niveles de absentismo se dieron en Baleares (5,6%), Comunidad de Madrid (6,2%) y Andalucía (6,4%).

La comunidad autónoma donde más ha aumentado el absentismo ha sido Cantabria, con una subida de nueve décimas, hasta el 8,7%; seguida de Galicia, también con nueve décimas más, hasta el 8,3%, y Castilla-La Mancha, con un aumento de siete décimas, hasta el 7,1%.

Tres comunidades autónomas han registrado un descenso del absentismo; Extremadura, de cuatro décimas, hasta el 6,6%; Castilla y León, de tres décimas, hasta el 7%, y Asturias, de una décima, hasta el 8,1%. Por su parte, no ha registrado variación la Comunidad Valenciana (6,7%).