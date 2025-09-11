Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EP

Los empresarios temen una revancha de Díaz con la aprobación exprés del registro horario

El endurecimiento del control de la jornada no necesita pasar por el Congreso y la ministra ya trabaja para ponerlo en marcha cuanto antes

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:07

Los empresarios ganaron este miércoles una batalla importante, pero se les abre de inmediato otra. La patronal no oculta su sastifacción por el naufragio en el Congreso de la medida estrella de la legislatura: la reducción de la jornada laboral ... a 37,5 horas semanales. Pero su satisfacción no es plena puesto que en el horizonte cercano se vislumbra otra amenaza del mismo calado o mayor: un registro horario digital que refleje fielmente la jornada de los trabajadores para perseguir las horas extras que se hacen y ni se pagan ni se cotiza por ellas. Más de 300 millones cada semana, según datos oficiales.

