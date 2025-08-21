Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de las trabajadoras de residencias de Gipuzkoa en reivindicación de mejores condiciones laborales. Estrada

ELA, el sindicato que más convenios firmó el año pasado en Euskadi con 371 pactos aprobados

Los acuerdos suscritos por la central nacionalista amparan al 49,1% de la población, mientras que UGT da cobertura al 78% y CC OO, al 68%

El Diario Vasco

Jueves, 21 de agosto 2025, 06:19

ELA fue el sindicato que más convenios firmó el pasado año en Euskadi (un total de 371), el 64,3% de todos los acuerdos vigentes, ... que amparan al 49,1% de la población trabajadora con convenios vigentes. Sin embargo, UGT suscribió convenios que afectan al 78% de la población trabajadora vasca y CC OO estampó su firma en acuerdos que dan cobertura al 68% de los operarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  2. 2 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  3. 3

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6 Â«Te vas a hinchar a correrÂ»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  9. 9

    La desolación de una familia vasca en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  10. 10

    Vecinos de Hendaia piden limitar los vuelos del aeropuerto de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ELA, el sindicato que más convenios firmó el año pasado en Euskadi con 371 pactos aprobados

ELA, el sindicato que más convenios firmó el año pasado en Euskadi con 371 pactos aprobados