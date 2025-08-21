ELA, el sindicato que más convenios firmó el año pasado en Euskadi con 371 pactos aprobados

ELA fue el sindicato que más convenios firmó el pasado año en Euskadi (un total de 371), el 64,3% de todos los acuerdos vigentes, ... que amparan al 49,1% de la población trabajadora con convenios vigentes. Sin embargo, UGT suscribió convenios que afectan al 78% de la población trabajadora vasca y CC OO estampó su firma en acuerdos que dan cobertura al 68% de los operarios.

La apuesta del sindicato dirigido por Mitxel Lakuntxa por los convenios de empresa, en detrimento de los de sector, provoca año a año una caída del peso relativo del sindicato en el porcentaje de trabajadores cuyos convenios son ratificados por ELA. Así, mientras en 2020 los pactos suscritos por ELA afectaban al 56,6% de los trabajadores, esta tasa cayó al 52,6% al año siguiente, para reducirse al 51,1% en 2022 y quedarse en el 44,4% en 2023.

Según datos del Consejo vasco de Relaciones Laborales, recogidos por Europa Press, los convenios registrados en el País Vasco vigentes para el año 2024 (sin incluir los que estaban en situación de prórroga ni los decaídos) eran 577 y afectaban a 296.732 personas. En este apartado se excluyen, por tanto, los convenios estatales con incidencia en la Comunidad autónoma vasca.

Los 26 convenios de sector firmados en 2024 por ELA ampararon al 45,5% de población trabajadora con convenios sectoriales vigentes negociados en Euskadi, mientras que los 345 convenios de empresa firmados por el sindicato nacionalista dieron cobertura al 61,3% de las personas con convenios de empresa vigentes negociados en Euskadi.

Por su parte, LAB participó en la firma del 34,7% de los convenios vigentes (200 pactos), que dieron cobertura al 54,4% de las personas afectadas. Suscribió 29 convenios de sector que dieron cobertura a 129.704 personas (el 56,7% de la población trabajadora con convenios sectoriales vigentes negociados en Euskadi) y 171 convenios de empresa que dieron cobertura a 31.699 personas.

El tercer sindicato que más convenios suscribió fue CCOO de Euskadi (168 acuerdos), que sin embargo afectaron a un mayor número de empleados (202.695), lo que supone el 68,3% de la población trabajadora.