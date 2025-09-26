ELA y LAB interpondrán una demanda contra Confebask si no negocia un SMI vasco

Los sindicatos nacionalistas vascos no desisten de sus intentos de lograr un acuerdo interprofesional para fijar en Euskadi un salario mínimo acorde con la realidad ... socieconómica del País Vasco, con un nuevo llamamiento a Confebask, que hasta ahora se ha negado dos veces, a acudir al Consejo de Relaciones Laborales.

En concreto ELA, LAB, ESK, Esteilas, Hiru y Etxalde han decidido presentar este lunes una solicitud de conciliación en el organismo sociolaboral, pero advierten que es una iniciativa previa a la interposición de una demanda con el fin de que la patronal asuma su responsabilidad y se sienta a negociar.

Estos sindicatos acordaron fijar en 1.500 euros el SMI vasco de cara a la negociación con Confebask tras hacerle un llamamiento expreso a que acudiera al CRL para abordar esta cuestión, que afectaría a 120.000 trabajadores vascos que perciben por debajo de esa cantidad.

Pero la patronal vasca se negó tal y como hizo anteriormente, en febrero, tras acudir al Consejo de Relaciones Laborales a instancias de los cuatro principales sindicatos vascos. No obstante, rechazó abrir una fase de negociaciones y trasladó el reto de mejorar los salarios en los convenios colectivos que se vayan negociando.

Precisamente, ELA y LAB ya han anunciado que si Confebask no se aviene a negociar una acuerdo interprofesional que valga para todos los trabajadores acogidos a convenio, tendrá mayor conflictividad en las mesas sectoriales ya que trasladarán su objetivo de lograr ese suelo de 1.500 euros a las distintas mesas, con lo que auguran un otoño «muy caliente».

Además, tampoco renuncian a la otra vía iniciada, como es la iniciativa legislativa popular (ILP), con una recogida amplia de firmas y que yan han registrado en el Parlamento Vasco, para que se lleve a Madrid un cambio en el Estatuto de los Trabajadores que permita a Euskadi fijar su propio salario mínimo.