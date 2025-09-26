Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ELA y LAB interpondrán una demanda contra Confebask si no negocia un SMI vasco

Presentarán el próximo lunes una solicitud de conciliación en el CRL para que la patronal se siente a abordar esta cuestión como medida previa

Pilar Aranguren

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:46

Los sindicatos nacionalistas vascos no desisten de sus intentos de lograr un acuerdo interprofesional para fijar en Euskadi un salario mínimo acorde con la realidad ... socieconómica del País Vasco, con un nuevo llamamiento a Confebask, que hasta ahora se ha negado dos veces, a acudir al Consejo de Relaciones Laborales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  4. 4

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  5. 5 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  6. 6

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  7. 7 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  8. 8

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  9. 9

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ELA y LAB interpondrán una demanda contra Confebask si no negocia un SMI vasco

ELA y LAB interpondrán una demanda contra Confebask si no negocia un SMI vasco