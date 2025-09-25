ELA y LAB auguran un «otoño caliente» si Confebask no garantiza un SMI de 1.500 euros

Los sindicatos nacionalistas vascos siguen dispuestos a dar la batalla para lograr un Salario Mínimo Interprofesional Vasco (SMI). Tras la negativa en dos ocasiones de ... Confebask de negociar un salario superior al establecido por el Estado que, según los sindicatos vascos, no se adecúa a la realidad socieconómica de Euskadi. Tanto ELA como LAB insisten en señalar que si la patronal vasca no se aviene a negociar un acuerdo interprofesional para fijar un salario mínimo, la conflictividad se trasladará a la negociación de los convenios colectivos que están por debajo de ese umbral, con lo que auguran un «otoño caliente».

Ayer le puso voz a esta cuestión el coordinador general de LAB, Igor Arroyo, en una entrevista en Radio Euskadi. Arroyo advirtió a Confebask que «si no se sienta en una mesa para negociar un salario mínimo a nivel interprofesional –que afecte a toda la negociación colectiva– el sindicato va a generar conflictos mesa por mesa en aquellos sectores que están por debajo de ese salario mínimo de 1.500 euros».

Añadió que «si Confebask no quiere un conflicto general va a tener numerosos conflictos a nivel sectorial, porque estamos hablando de una cuestión de justicia», advirtió.

Una estrategia que también comparte ELA, quien ya está llevando, dice, a la negociación colectiva un umbral mínimo salarial, como hace todos los años, y que en esta ocasión está por encima de esos 1.500 euros, explica Pello Igeregi, responsable de Negociación Colectiva del sindicato. «Queremos dar ese salto», añade. ELA cuantifica en 120.000 los trabajadores afectados por convenio que en la actualidad están por debajo del umbral de los 1.500 euros acordados con LAB para negociar el acuerdo interprofesional.

Ambas centrales insisten en reclamar al lehendakari que utilice todos los resortes que tiene para presionar a la patronal a sentarse a negociar el acuerdo interprofesional. Los dos sindicatos están dispuestos a consumar ese SMI bien sea por la vía del acuerdo interprofesional o en las mesas sectoriales, y también a través de la Iniciativa Legislativa Popular que han presentado para que el Parlamento Vasco reclame un cambio en el Estatuto de los Trabajadores para que Euskadi tenga potestad normativa para fijar un SMI propio. Arroyo criticó ayer a Pradales por «no tener muchas ganas de ir a Madrid a defender esta cuestión».9