La subida del SMI a 1.500 euros afectaría a 120.000 trabajadores vascos, entre ellos los del comercio. Borja Luna

ELA y LAB auguran un «otoño caliente» si Confebask no garantiza un SMI de 1.500 euros

Advierten que si la patronal no se avienea un acuerdo interprofesional tendrá «mayor conflictividad en las mesas sectoriales»

Pilar Aranguren

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:38

Los sindicatos nacionalistas vascos siguen dispuestos a dar la batalla para lograr un Salario Mínimo Interprofesional Vasco (SMI). Tras la negativa en dos ocasiones de ... Confebask de negociar un salario superior al establecido por el Estado que, según los sindicatos vascos, no se adecúa a la realidad socieconómica de Euskadi. Tanto ELA como LAB insisten en señalar que si la patronal vasca no se aviene a negociar un acuerdo interprofesional para fijar un salario mínimo, la conflictividad se trasladará a la negociación de los convenios colectivos que están por debajo de ese umbral, con lo que auguran un «otoño caliente».

