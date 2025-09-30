ELA convoca paros el 15 de octubre para exigir que se suspendan las relaciones con Israel

ELA ha optado finalmente por convocar un paro el 15 de octubre para exigir a las empresas y al Gobierno Vasco, al Navarro y al ... central la suspensión de las relaciones con Israel. La central nacionalista coincide así con la jornada de paros convocadas en Euskadi por el resto de sindicatos en línea con los del conjunto del Estado.

El sindicato liderado por Mitxel Lakuntza explicó ayer que propuso a LAB convocar paros el 13 de octubre con «reivindicaciones más concretas y comprometidas que las planteadas en las convocatorias españolas organizadas –indica– para apoyar al Gobierno de Sánchez».

Ante la negativa de LAB, que irá de la mano del resto de sindicatos el día 15, ELA ha decidido finalmente hacerlo dicha jornada «para no poner a los trabajadores en la disyuntiva de distintas convocatorias».

La central nacionalista reclama a los partidos vascos que pongan el boicot a Israel como condición en todas las votaciones que sostienen al Gobierno de Sánchez, al tiempo que denuncia «el último chantaje de Trump y Netanyahu al pueblo palestino, así como el apoyo del Gobierno español en dicha maniobra».