El CES evita pronunciarse a favor o en contra de la reducción de la jornada

No habrá un veredicto claro del Consejo Económico y Social (CES) sobre la medida estrella de la legislatura, sobre la reducción de la jornada laboral ... de 40 a 37,5 horas a finales de este año. Pero este órgano consultivo del Gobierno, tal y como es preceptivo, sí emitirá su tradicional dictamen sobre la nueva norma aprobada recientemente en el Consejo de Ministros y que aterrizará en las próximas semanas en un Congreso más dividido que nunca y sin los apoyos a esta ley garantizados.

El CES pactó este lunes, después de días de largas y controvertidas reuniones, un texto que se votará en el pleno que se celebrará el próximo miércoles. Pero en este dictamen este organismo evita de forma expresa pronunciarse a favor o en contra de la reducción de la jornada laboral para así lograr sortear las diferencias dentro del propio consejo que se han hecho más visibles que nunca. No hay que olvidar que el consejo está formado por 20 miembros de los sindicatos mayoritarios (UGT, CC OO, CIG y ELA), 20 miembros de las patronales más representativas (CEOE y Cepyme) y otros 20 miembros de un tercer grupo donde se incluyen expertos nombrados por el Gobierno y diferentes asociaciones agrarias, de pesca, consumidores...

«El dictamen del CES expresamente no apoya ni censura nada», explica a este periódico uno de los encargados de elaborar un texto que se ha redactado de forma muy ambigua para no herir sensibilidades y que todas las partes puedan apoyarlo. Esta ambigüedad llega a tal punto que no se incluyen conclusiones, algo que no es habitual en este tipo de dictámenes, que suelen mojarse más en hacer un juicio de valor de la norma que se lleva al Congreso.

Pero los tres grupos que conforman el CES –con Antón Costa como presidente- han decidido evitar un choque en la votación y redactar un total de 18 páginas en las que cada uno exponen sus argumentos a favor y en contra, sus precisiones, sin emitir luego ningún tipo de juicio, sin llegar a pronunciarse al respecto. «A todos nos disgusta moderadamente», reconoce a este diario esta misma fuente.