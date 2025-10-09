El abogado general de la UE regaña a España por no tener ni medidas ni sanciones efectivas contra el abuso de los interinos

«En el ordenamiento jurídico español no parecen existir medidas efectivas que permitan sancionar debidamente el abuso». Con esta frase, el abogado general de la ... Unión Europea reprende a España en el abuso de trabajadores interinos en la Administración. Al mismo tiempo, el letrado lituano Rimvydas Norkus se alinea con las sentencias del Tribunal Supremo que rechazan la conversión de estos empleados temporales en fijos y acepta el principio constitucional español de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, advierte que no basta con invocarla, sino que el Ejecutivo debe tomar medidas.

En un escrito de 45 páginas, Norkus responde a las dos cuestiones prejudiciales enviadas por el Tribunal Supremo para establecer una jurisprudencia y evitar las sentencias contradictorias nacidas de varios casos de interinos con la Administración. «El Acuerdo Marco contenido en la Directiva sobre el trabajo de duración determinada no se opone a una jurisprudencia nacional».

Con esta base, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará en los próximos meses. Mientras, el Gobierno trata de reformar el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) en sus artículos 10 y 11 para acabar con la temporalidad en el sector público, cuya tasa dobla la del sector privado.

Los planes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, encabezado por Óscar López, se basan en limitar los contratos a dos años por puesto, impedir su encadenamiento, reconocer la antigüedad de los interinos y fijar sanciones más duras, según ha podido saber este periódico.