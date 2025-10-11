Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fachada de Ternua con las marcas impresas. Félix Morquecho

Trabajadores de Lorpen se interesan en definir un proyecto para salvar la marca

El proceso concursal de Ternua Group encara su final con Loreak Mendian y Ternua ya vendidas, está última por1,6 millones, pero Astoreno tiene claro su futuro

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:04

Comenta

El proceso de reestructuración de la emblemática arrasatearra Ternua Group entra en su fase decisiva. Con las marcas Ternua y Loreak Mendian ya con nuevos ... propietarios y proyectos de continuidad definidos, la atención se centra ahora en Lorpen. Parte de la plantilla de la unidad especializada en calcetines técnicos y prendas interiores térmicas —compuesta por un total de 50 personas— estaría interesada en definir un proyecto empresarial para mantener la actividad en la planta de Etxalar, Navarra, según ha podido saber este periódico. Por su parte, Astore —históricamente vinculada al deporte y al equipamiento técnico— continúa a la espera de una solución definitiva.

