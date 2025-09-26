Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de BBVA, Carlos Torres. Ignacio Pérez

El presidente del BBVA señala que no irán a una segunda opa sobre Sabadell si tienen que subir el precio

Carlos Torres advierte a los accionistas de la entidad catalana que no esperen a una segunda oferta en metálico mejor si la primera no logra una aceptación del 50%

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:01

El presidente de BBVA, Carlos Torres, se ha visto obligado a enviar un mensaje a los accionistas del Sabadell para desactivar la posibilidad de una ... segunda opa en metálico y con mejor precio si la oferta del banco vasco que está encima de la mesa hasta el 10 de octubre no alcanza la aceptación del 50% de los propietarios del Sabadell.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  4. 4

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  5. 5 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  6. 6

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  7. 7 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  8. 8

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  9. 9

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El presidente del BBVA señala que no irán a una segunda opa sobre Sabadell si tienen que subir el precio

El presidente del BBVA señala que no irán a una segunda opa sobre Sabadell si tienen que subir el precio