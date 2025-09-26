El presidente del BBVA señala que no irán a una segunda opa sobre Sabadell si tienen que subir el precio

El presidente de BBVA, Carlos Torres, se ha visto obligado a enviar un mensaje a los accionistas del Sabadell para desactivar la posibilidad de una ... segunda opa en metálico y con mejor precio si la oferta del banco vasco que está encima de la mesa hasta el 10 de octubre no alcanza la aceptación del 50% de los propietarios del Sabadell.

En una entrevista en la Agencia EFE, Torres ha insistido en que «una segunda opa no está encima de la mesa». Lo hace después de afirmar que «se están diciendo muchas cosas que están generando confusión» en un mensaje velado a los responsables del Sabadell, que han venido señalando que la oferta, a pesar de la mejora del 10% de este lunes, es insuficiente y que no llegaría al 50% de aceptación. Un escenario en el que se haría posible esa segunda oferta, lo que, a juicio de BBVA, estaría evitando que muchos accionistas del Sabadell estén acudiendo a la opa abierta hasta el 10 de octubre.

El procedimiento lanzado por BBVA para adquirir el Sabadell establece la condición de alcanzar el 50% de aceptación. Y, aunque Torres se ha mostrado «absolutamente convencido» de que la opa triunfará, la entidad sí se ha reservado la posibilidad de rebajarla al 30%. Si así lo hiciera, la legislación española establece la necesidad de lanzar una segunda opa en metálico y por un precio «equitativo». Un procedimiento en el que BBVA tendría que hacer la propuesta económica y la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) ratificarla y, en su caso, ajustarla.

Torres ha insistido este viernes con contundencia en que «nunca procedería a esa segunda opa si el precio no es el mismo» que la actual propuesta de canje de una acción de BBVA por cada 4,8376 del Sabadell. El mensaje busca evitar que los accionistas del Sabadell especulen con una aceptación de la opa que se quede entre el 30% y el 50%, a la espera de una mejora en el futuro. «No tiene ningún sentido», ha insistido Torres.

Pugna dialéctica

Mientras tanto, BBVA y Sabadell intensifican la pugna dialéctica. El banco insiste en la importancia de un proyecto más grande y con más capacidad de financiar proyectos y, por lo tanto de ofrecer más rentabilidad a largo plazo. En cambio, la entidad catalana defiende que en solitario pueden generar más valor y ha puesto encima de la mesa un programa de dividendos a corto plazo para seducir al accionista minoritario gracias a la venta de su filial inglesa, el TSB, que le permitirá repartir más de 2.000 millones entre sus accionistas en el primer trimestre de 2026, lo que supone un pago de 0,50 céntimos por acción.

El 48% de los dueños del Sabadell son inversores pequeños y en su mayoría clientes minoristas del banco. El resto de los propietarios de la entidad son grandes fondos de inversión. Entre el 20% y el 30% de las acciones están en manos de los gigantes internacionales BlackRock, Norges Bank y Vanguard. Su decisión será la otra clave.