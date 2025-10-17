Torres asegura que el fracaso de la opa de BBVA «no es motivo para dimitir»

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha sido categórico a penas doce horas después de que se conociera el fracaso de su opa sobre el Sabadell ... : «no es motivo para dimitir». Lo ha señalado en una rueda de prensa este viernes en la que ha valorado la situación tras el rechazo de los accionistas del Sabadell a la oferta de adquisición de BBVA. Torres ha señalado que se siente «plenamente respaldado por el consejo de administración y la junta de accionistas» del banco.

El máximo dirigente de la entidad vasca ha recordado, además, que todas las decisiones del proceso sobre la opa se han tomado con la unanimidad del consejo de administración del banco y el respaldo del 97% de los propietarios de la entidad recogido en la junta de accionistas.

Ampliar En la comparecencia han participado Onur Genç, Carlos Torres y Paula Puyoles. BBVA

Torres, que ha señalado que «asumimos» la decisión de los accionistas del Sabadell, no ha querido hablar de fracaso, sino de «oportunidad perdida» porque «nos hubiera encantando que hubiera ocurrido» y era muy rentable «para todos, los accionistas de ambos bancos y el tejido económico».

Tampoco, al menos en este momento, ha encontrado elementos en la estrategia de BBVA en la opa que cambiaría. El presidente del banco vasco ha insistido en que plantearon «la mejor oferta posible» y ha recordado que también había límites y «no se trataba de hacer la operación a cualquier precio».