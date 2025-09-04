El TJUE fija el inicio del plazo para reclamar daños por el «cártel de coches» desde 2021

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado este jueves que el tiempo que tienen los consumidores y empresas españolas para solicitar ... indemnizaciones por el denominado «cártel de los coches» comienza a contarse desde que el Tribunal Supremo ratificó las multas en 2021, y no desde que la CNMC comunicó las sanciones en 2015.

Según la sentencia europea, un juez que debe decidir sobre una reclamación por daños derivados de prácticas contrarias a la competencia solo puede basarse en la existencia de la infracción una vez que la resolución haya adquirido carácter firme. Esto implica que cualquier decisión preliminar de la autoridad de competencia nacional, como la CNMC, que haya sido recurrida judicialmente, no vincula al tribunal que resuelve la demanda.

El caso llegó al TJUE a instancias del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza. La disputa surgió cuando un particular reclamó a Nissan en 2023 una indemnización por haber adquirido un vehículo cuyo precio se vio afectado por prácticas de intercambio de información sensible entre fabricantes, sancionadas por la CNMC.

La cuestión central era determinar si el plazo para reclamar comenzaba desde la fecha de anuncio de la sanción (septiembre de 2015) o desde la confirmación judicial de la misma en 2021. En su fallo, el TJUE subraya que corresponde al juez nacional establecer cuándo se puede considerar que la persona perjudicada tuvo conocimiento suficiente de los hechos, aunque los tribunales europeos pueden aportar orientación sobre esa determinación.

Ratificación del tribunal

La sentencia enfatiza que apoyarse en una resolución todavía recurrida para fundamentar una reclamación supondría obstaculizar el derecho del afectado a solicitar reparación. Por ello, el TJUE concluye que la prescripción para reclamar indemnizaciones no puede comenzar antes de que la decisión sea firme, en este caso, con la ratificación del Tribunal Supremo en 2021.

Además, el fallo aclara que, para iniciar la acción por daños, no basta con que la resolución sea definitiva; también es necesario que la información clave derivada de dicha resolución se haya hecho pública de manera adecuada. En el caso concreto de Zaragoza, esto significa que el reclamante tuvo acceso a toda la información esencial para demandar a partir de la publicación de las sentencias del Supremo que confirmaron las multas impuestas por la CNMC.