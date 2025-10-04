Pitxintxu es uno de esos lugares especiales de Elgoibar. Por fuera es una tienda de regalos, pero por dentro es mucho más. Es un txoko ... en el que mantiene el espíritu con el que fue fundado hace 47 años y en el que hay un espacio para la cultura a través de una gran oferta de libros y, especialmente, para la cultura euskaldun, con un gran número de referencias en euskera. Por eso, Pitxintxu no se podía perder cuando hace algo más de dos años se jubilaron Izaskun y Mari José, las dos mujeres que fundaron la tienda allá por 1977.

Desde entonces se ha convertido en una parte de Elgoibar, y el Gobierno Vasco tiene un programa denominado 'Berriz Enpresa' cuyo cometido es precisamente evitar que ese tipo de establecimientos que han terminado formando parte de la idiosincrasia de nuestros barrios se esfume.

Berriz Enpresa, de hecho, resultó clave para que Sara tomara el relevo de Izaskun y Mari José al frente del negocio y para que Pitxintxu siguiera ofreciendo a los elgoibartarras ese espacio en el que lo mismo pueden hacerse con un regalo para un amigo que encontrar ese libro que llevar de vacaciones o comprar el material escolar de los niños, incluidos los libros de texto.

Sara ha tenido claro que debía mantener el legado de sus antecesoras y apenas ha introducido cambios en el modelo de negocio. Pitxintxu es prácticamente lo que era tras dos años de gerencia de esta nueva emprendedora que confiesa que la gente de 'Berriz Enpresa', programa en el que también participa la Cámara de Comercio, ha sido fundamental a la hora de afrontar todas las cuestiones técnicas y legales del traspaso de esta tienda.

Pero vayamos al principio. «Me enteré de que Mari José e Izaskun querían traspasar el negocio porque yo trabajaba en una asociación con la que ellas tenían contacto», cuenta Sara.

Asegura la nueva propietaria que «ellas veían cerca la jubilación y no querían cerrar. No querían que se perdiera porque además es una tienda muy cultural, con mucha literatura en euskera». Cuenta Sara que para cuando ella supo del interés de las fundadoras en traspasar el negocio, estas ya se encontraban en 'Berriz Enpresa' en busca de alguien que le diera continuidad a su trabajo.

Sara se hizo en 2023 con Pitxintxu gracias al programa Berriz Enpresa, que ayudó al traspaso por jubilación

A partir de ahí, «les dije que estaba interesada y fuimos las tres de la mano para que todo saliera bien». Entre las dos partes y el personal del programa configuraron el cóctel perfecto para que hoy en día Pitxintxu siga haciendo gala de un gran estado de salud: «Lo primero fue analizar el proyecto y llevar a cabo un plan de viabilidad. Yo nunca había sido emprendedora y la verdad es que necesitaba ayuda. En 'Berriz Enpresa' me ofrecieron esa seguridad que necesitaba». Una seguridad que se basaba en ese plan de viabilidad y en que «ellos me ofrecían todos los datos necesarios para decidir si apostaba por hacerme con el negocio o no y lo vi claro».

No obstante, el trabajo de la iniciativa del Gobierno Vasco no finaliza ahí: «Luego te ayudan con todas las cuestiones técnicas y de papeleo. Te asisten para hacer los contratos y también para cerrar el trato».

En apenas tres o cuatro meses, Sara ya había adquirido el negocio y estaba en disposición de empezar a funcionar. Fueron unos meses en los que sintió el «acompañamiento cercano» de 'Berriz Enpresa' y en los que «me facilitaron mucho el trabajo».

Hoy es el día que lleva más de dos años al frente del negocio y mira atrás con satisfacción por el paso dado en su día. Pitxintxu sigue siendo parte del pueblo y está recibiendo el cariño de los vecinos que han acogido el cambio de propiedad con total naturalidad. Con 47 años a sus espaldas, el establecimiento camina con salud de hierro y energías renovadas hacia sus bodas de plata que seguro llegarán.