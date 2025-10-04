Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Negocios con relevo | Pitxintxu

Una tienda con un carácter especial que Elgoibar no podía perder

Sara se hizo en 2023 con Pitxintxu gracias al programa Berriz Enpresa, que ayudó al traspaso por jubilación de las fundadoras

Mikel Encinas

Mikel Encinas

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Pitxintxu es uno de esos lugares especiales de Elgoibar. Por fuera es una tienda de regalos, pero por dentro es mucho más. Es un txoko ... en el que mantiene el espíritu con el que fue fundado hace 47 años y en el que hay un espacio para la cultura a través de una gran oferta de libros y, especialmente, para la cultura euskaldun, con un gran número de referencias en euskera. Por eso, Pitxintxu no se podía perder cuando hace algo más de dos años se jubilaron Izaskun y Mari José, las dos mujeres que fundaron la tienda allá por 1977.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  3. 3 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  4. 4

    Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»
  5. 5

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  6. 6

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  7. 7 Así son las aproximaciones visuales en el aeropuerto de Hondarribia: «Cada aterrizaje es un reto»
  8. 8

    Cirugías y consultas pospuestas: cientos de médicos paran en Gipuzkoa para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una tienda con un carácter especial que Elgoibar no podía perder

Una tienda con un carácter especial que Elgoibar no podía perder