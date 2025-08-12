Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Talgo 230, equipado para el operador Deustche Bahn.

Talgo logra la homologación de su gran apuesta europea

El modelo 230, con 4.600 millones en contratos, recibe el visto bueno y se presentará en Berlín este octubre con las primeras cuatro unidades

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Talgo ha dado un paso determinante para relanzar las entregas en Europa con la plataforma sobre la que acumula más pedidos, el tren 230. El ... modelo tiene una magnitud de negociación que alcanza los 6.400 millones. De esa cantidad, 1.950 millones corresponden al operador público alemán, Deutsche Bahn, y otros 318 millones al danés Danske Statsbaner para la entrega de 79 y 18 trenes respectivamente. Además, la plataforma del 230 es la que se empleará en el pedido de Flix Train, anunciado por Talgo en mayo, que podría ascender a 2.400 millones para 65 trenes.

