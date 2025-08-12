Talgo logra la homologación de su gran apuesta europea

Talgo ha dado un paso determinante para relanzar las entregas en Europa con la plataforma sobre la que acumula más pedidos, el tren 230. El ... modelo tiene una magnitud de negociación que alcanza los 6.400 millones. De esa cantidad, 1.950 millones corresponden al operador público alemán, Deutsche Bahn, y otros 318 millones al danés Danske Statsbaner para la entrega de 79 y 18 trenes respectivamente. Además, la plataforma del 230 es la que se empleará en el pedido de Flix Train, anunciado por Talgo en mayo, que podría ascender a 2.400 millones para 65 trenes.

El fabricante informó ayer de que la Agencia Europea de Ferrocarriles (ERA) y la Agencia Federal Ferroviaria de Alemania (Eisenbahn-Bundesamt; EBA), dieron la homologación técnica necesaria para que la 'renfe alemana', Deutsche Bahn, pueda comenzar a operar con ellos. La obtención de esta certificación es también el paso previo para su explotación en Dinamarca.

Este paso abre la puerta para comenzar las entregas, especialmente en Alemania, donde se han acumulado varios retrasos. Según confirmaron portavoces de Deutsche Bahn a este medio, el operador presentará los nuevos trenes el 17 de octubre en Berlín e irá incorporándolos al servicio entre Berlín y Colonia a partir de diciembre. En total, este año Talgo entregará cuatro unidades de este 'ICE-L', que es como se denominará en Alemania. El operador público germano ha reconocido que las entregas han sufrido retrasos «debido a dificultades de entrega del fabricante Talgo y a retrasos en el proceso de pruebas y homologación». De hecho, la empresa presidida por Carlos de Palacio mantiene negociaciones con Deutsche Bahn para adaptar el contrato y redimensionarlo con el objetivo de que Talgo pueda cumplir las condiciones. Fuentes del mercado señalan que la solución podría pasar por una reducción muy fuerte de las unidades a fabricar.

En cualquier caso, la homologación es un gran paso para un modelo que se presenta como la gran apuesta de Talgo para crecer en el sector ferroviario europeo que, especialmente en el Este, espera un vertiginoso crecimiento con fuerte inversiones de Bruselas para modernizarse. El 230, por lo tanto, se configura como la piedra angular del plan industrial de José Antonio Jainaga, que en verano ha cerrado su financiación con una inyección de capital de 150 millones. La mitad será aportada por la Sepi, que destinará 45 millones a adquirir el 8% de Talgo y otros 30 a invertir en la empresa con bonos de deuda convertibles en acciones.