Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Talgo se desploma casi un 5% en Bolsa tras presentar pérdidas de 66 millones

El fabricante ferroviario ha tenido que renegociar su contrato con Deutsche Bahn por falta de capacidad industrial

Ana Barandiaran

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:16

Talgo ha arrancado este miércoles la sesión bursátil con un desplome de casi el 5% en su cotización –más del 4,7%– después de presentar ... ayer, a última hora de la tarde, sus resultados del primer semestre, con unas pérdidas de 66 millones de euros frente a los beneficios de 14,6 millones del año anterior. Estos números rojos se deben, entre otras razones, a que está renegociando el contrato que tenía con la 'renfe alemana', Deutsche Bahn, ante las limitaciones de su capacidad industrial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  3. 3

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  4. 4

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  7. 7

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  8. 8

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  9. 9

    Detienen a un bilbaíno por 8 delitos de estafa y acude a declarar en un coche que nunca pagó
  10. 10

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Talgo se desploma casi un 5% en Bolsa tras presentar pérdidas de 66 millones

Talgo se desploma casi un 5% en Bolsa tras presentar pérdidas de 66 millones