Oskia Yaben: «Talento, prospectiva y elegancia son las bases de una buena organización» La fundadora de Kultur Atelier considera que la formación es importante «para entender al cliente y ofrecerle ideas nuevas» ION FERNÁNDEZ ORIO. Domingo, 30 diciembre 2018, 09:33

Las ganas de diversificar y la necesidad de tener siempre una ilusión llevó a Oskia Yaben a crear Kultur Atelier. Desde esta agencia de comunicación radicada en Orio ha tenido la oportunidad de trabajar para clientes de muchos sectores, siempre con la idea clara de que «el mensaje hay que trabajarlo» para posicionar bien una marca.

- ¿Por qué es importante que una empresa lleve a cabo una buena comunicación?

La empresa 2001 año de fundación. La agencia de comunicación de Orio tiene en plantilla a 11 personas. Comunicación Agencia centrada en el posicionamiento de marca, campañas de publicidad y organización de eventos.

- Ya no vale únicamente con realizar bien las cosas, también hay que saber transmitir ese buen hacer. A todas las compañías o personas nos importa mucho la imagen que se tiene de nosotros, por eso necesitamos posicionarnos bien. Las empresas guipuzcoanas ofrecemos calidad y somos muy trabajadoras y competitivas, pero nos cuesta mucho vendernos o comunicar lo excelentes que podemos ser. En otros países o regiones tienen más integrado en su actividad que el proceso no termina en la fabricación o elaboración del producto, luego hace falta ese paso de posicionarse en el mercado.

«Hay que tener siempre retos e ilusiones, porque ser empresaria es duro»

- ¿Cómo se posiciona adecuadamente una marca?

- Este camino comienza por sentarse y realizar una reflexión estratégica sobre cómo te quieres posicionar, cuáles son tus objetivos, qué estás comunicando ahora y dónde quieres estar en unos años. De esta manera, se consigue extraer todos los atributos de la marca para luego decidir la manera adecuada de llevarlo a cabo. Nosotros trabajamos mucho el mensaje que se transmite para que haya una coherencia entre el discurso y la imagen de marca que se desea alcanzar, así como los elementos que hacen diferente a esa empresa.

- El mundo digital ha significado una revolución, ¿de qué manera deben trabajar las compañías el aspecto online?

- En el esquema comunicativo de una empresa tiene que haber espacio para el apartado digital y para el offline. No entiendo una sociedad futura únicamente centrada en las nuevas tecnologías. Considero que hay que bajar a la calle y estar en contacto con el cliente o público objetivo. Evidentemente, necesitamos estar bien adaptados a las posibilidades que nos ofrece internet, ya que son herramientas que permiten con poca inversión obtener muchos resultados. Pero no hay que obsesionarse. Vivimos en una sociedad donde imperan las relaciones entre las personas, y estar en la calle facilita un contacto más directo y transmitir unas emociones que en el online igual cuesta más.

- ¿Cuáles son los retos que tiene el sector de la comunicación?

- Adaptarse a las nuevas tendencias e ir por delante, y utilizar los mismos canales que utiliza la sociedad. Y nunca tenemos que olvidarnos de fijar adecuadamente el mensaje para llegar al público, ya que es la esencia.

- ¿De qué manera atienden a las necesidades de los clientes?

- Nuestra mejor herramienta comercial es ser auténticos. Nos gusta estar con el cliente, ser cercanos y empáticos. Buscamos aliarnos con él para que sus preocupaciones y sus objetivos se conviertan en los nuestros. Generamos un clima de confianza y nos convertimos en un compañero con el que comparten muchas cosas. Además, damos mucha calidez a los mensajes.

- ¿Cómo lleva a cabo la organización de personas?

- Me gusta trabajar con equipos pequeños, bien cohesionado y centrado en las motivaciones de esas personas. Trabajamos con implicación en los proyectos, y espero que el responsable de cada uno de ellos tenga su propio criterio. Mi objetivo es que cada una de las personas de esta agencia encuentre aquí un trabajo de calidad, al fin y al cabo pasamos mucho tiempo en Kultur Atelier y entiendo que para que esta empresa sea competitiva debe haber buen ambiente.

- ¿Qué le llevó a fundar esta agencia?

- Me licencié en Periodismo y Publicidad, y completé mi formación con un Máster en Relaciones Internacionales y un posgrado de Comunicación. He trabajado en varios medios y siempre me ha encantado vivir experiencias diferentes, por lo que no me veía promocionando siempre el mismo producto, necesito diversificar. Esto me animó a dar el paso y fundar Kultur Atelier.

- ¿Qué recomienda a una personas que comienza con su proyecto?

- Hay que rodearse de un buen equipo. Doy especial importancia a tener una dirección administrativa seria y férrea, dirigida por una persona a la que le encanten los números. También hay que tener retos e ilusiones, y estar siempre motivado, porque ser empresario tiene sus momentos duros. El mercado no siempre es fácil, no puedes desconectar y resulta complicado compaginar la parte personal con la profesional. A esto hay que añadirle mucha tenacidad.

- ¿Cuáles son las premisas para que una empresa funcione bien?

- Considero que una buena organización debe tener como pilares talento, prospectiva y elegancia.

- ¿Cómo involucra a su equipo en la toma de decisiones?

- Todas las personas tenemos un pequeño líder dentro y es importante acertar a sacarlo. Siempre he procurado que todas las personas de Kultur Atelier hayan tenido la oportunidad de dirigir cuentas de clientes. Y en el momento que consigues que cada una de ellas saque todos sus capacidades para llevar adelante esos proyectos estás consiguiendo motivarlos. Esta agencia no se puede permitir una persona que no esté motivada a la hora de hacer su trabajo.

- ¿De qué manera se forman en esta agencia de comunicación?

- Cuando compites en el sector de la comunicación tienes que estar continuamente presentando ideas creativas y para ello lo mejor es tener curiosidad. Todos los miembros de este equipo leen muchísimo y están al día de las tendencias. En Kultur Atelier nos reunimos los lunes y nos contamos los unos a los otros los proyectos originales que hemos visto en otros lugares. Estamos completamente abiertos a las nuevas tendencias. A su vez, completamos nuestros conocimientos con cursos.

- ¿Por qué es importante tener ambición por formarse?

- Hay que estar constantemente proponiendo ideas nuevas. Nosotros tenemos que mantener una formación continua para entender a qué se dedica el cliente, ya que trabajamos con empresas de sectores muy distintos y si no conocemos su actividad no nos vamos a poder poner en su piel y ofrecerle una solución de comunicación adecuada.