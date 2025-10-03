En un momento fundamental para el sector de la automoción eléctrica, empresas como Zunder, el operador de referencia de carga ultra-rápida de vehículos eléctricos ... en España, son un actor clave. En la actualidad esta firma emergente cuenta con más de 1.300 puntos de carga en todo el Estado. Uno de sus cofundadores, Daniel Pérez, que acudió ayer al Polo de Movilidad Sostenible Mubil para hablar de startups, empresas y agentes del sector, analiza con este periódico las tendencias, los retos y los pronósticos del mercado de la automoción eléctrica.

– ¿Cuáles son los principales retos del mercado eléctrico?

– El principal reto en el vehículo eléctrico no está en la tecnología ni en el uso del vehículo, sino en la información que recibe el usuario. Lo que hace falta es más campañas de información, y creo que aquí los gobiernos tienen que tomar las riendas y hacer campañas masivas. Lo que hay es mucho bulo, mucha mentira o mucha información mal explicada, y eso hace que la gente tenga miedo o desconocimiento.

– ¿Cuáles son los principales bulos?

– Los tiempos y que no hay infraestructuras de carga. Yo hago prácticamente 50.000 o 60.000 kilómetros al año con un coche eléctrico y no planifico viajes ni nada. Los propios navegadores de los coches te van a ir planificando. Te van a decir, para hasta aquí 10 minutos, para hasta aquí 5 minutos o para hasta aquí 15 minutos. No necesitas más que eso.

– En España hay más de 38.000 puntos de carga, ¿son suficientes?

– Yo creo que sí. Nosotros tenemos una cobertura del 86% en un radio de 150-200 kilómetros en las principales autovías españolas. Es decir, a 150 o 200 kilómetros de distancia tienes una estación de carga rápida. Si a nuestra red le sumas la de todos los operadores, la cobertura es prácticamente del 100%.

– ¿Los pronósticos son favorables?

– Totalmente. Este año llevamos un crecimiento de ventas de coches eléctricos de más del 100% respecto al año pasado y creo que terminaremos por encima del 11 o 12% de venta de eléctrico puro al final de 2025. Si sumamos híbrido enchufable estaremos en torno al 25-30% de ventas.

– ¿Cree que los vehículos electrificados harán desaparecer los de combustión tradicional?

– Es una realidad. El motor de combustión como tal se quedará para nichos de mercado. El híbrido, en mi opinión, es un vehículo de transición, no de futuro: es el paso intermedio para comprarte un vehículo eléctrico. Yo creo que en 30 o 35 años el vehículo de viaje va a terminar siendo eléctrico porque vemos que el usuario que compra un coche eléctrico ya no lo compra como segundo vehículo sino como principal.

– ¿Son suficientes las ayudas como el Moves?

– No. El Moves tiene un problema de base que es que no se da un descuento a la compra del vehículo, que es lo que debería ser, sino que se da una ayuda. No se trata de un plan incentivador como se pretende que sea, sobre todo para las personas con una menor capacidad económica.

– ¿Qué opina de la decisión de la Comisión Europea de prohibir la venta de vehículos de combustión en 2035?

– Yo creo que es necesario poner esos límites, porque hasta que no lo haces la gente no actúa. El año pasado muchos fabricantes de coches protestaban porque supuestamente no tenían capacidad para invertir en I+D+I, pero han arrojado récord de dividendos. No me encaja.

– ¿Qué aportan centros como Mubil?

– Me parece que es impresionante. Ayuda mucho al emprendimiento, a las start-ups y a las empresas que están más consolidadas. Hay un montón de laboratorios donde puedes venir, alquilarlos y generas unos ingresos. Además permite financiarse, no solo con fondos públicos, sino también con servicios que prestan a otras grandes corporaciones.

– ¿Cómo está siendo su introducción en Euskadi y Gipuzkoa?

– Estamos muy contentos. Aquí tenemos cargadores sobre todo en la zona de Bilbao y Vitoria, pero ninguno en Donostia. Euskadi es una región que funciona bien. De hecho, a nivel de permisos y de cobro de subvenciones, es la comunidad de España que más rápido cobramos y obtenemos. La pena es que no tenemos todos los que nos gustaría, pero trabajamos por tener más.

– ¿Qué objetivos se plantean en estos momentos?

– Nos interesaría tener 400 localizaciones, y por ahora tenemos 200. También queremos ser rentables, que en este momento no lo somos aunque estamos muy cerca, y luego crecer en plataforma de software, en la que nos estamos enfocando mucho. Al final una empresa necesita ganar dinero para poder seguir creciendo y poder pagar lo que tiene que hacer.