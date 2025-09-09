Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Subestación eléctrica de Hernani. Arizmendi

Solo Gipuzkoa tiene una mínima capacidad eléctrica libre para atraer inversores en una Euskadi saturada

Las operadoras reclaman un «modelo retributivo coherente» que permita ejecutar las actualizaciones necesarias

Félix Montero

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:46

La saturación de la red eléctrica se ha convertido en el principal freno para la atracción de nuevas inversiones a Euskadi. El Gobierno Vasco lleva ... tiempo advirtiendo de que, sin un plan de refuerzo inmediato, están en riesgo hasta 75.000 empleos. Lakua presiona así a Moncloa para acelerar unas actuaciones que, a la vista de los datos publicados este martes por las operadoras, resultan cada vez más urgentes para blindar un arraigo industrial que ya languidece.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada Â«por errorÂ» en un servidor de una empresa de Israel
  4. 4

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  5. 5 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  6. 6 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  7. 7

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  8. 8

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  9. 9

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Solo Gipuzkoa tiene una mínima capacidad eléctrica libre para atraer inversores en una Euskadi saturada

Solo Gipuzkoa tiene una mínima capacidad eléctrica libre para atraer inversores en una Euskadi saturada