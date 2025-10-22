Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los sindicatos exigen subir los salarios de los funcionarios más de lo que fije el Estado

ELA, LAB, CC OO y UGT aseguran que hay margen para aplicar mejoras mediante complementos

Ana Barandiaran

san Sebastián.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Alta tensión en la reunión de este martes de la mesa general de la administración en la que Gobierno Vasco y sindicatos negocian las condiciones ... de los trabajadores del sector público. Las centrales volvieron a exigir que se apliquen subidas salariales por encima de las que marca el Estado y el Ejecutivo autonómico insistió en que «el tope retributivo está fijado por la normativa estatal, que cada año fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado el límite máximo de incremento aplicable».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  4. 4 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  5. 5 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  6. 6

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  7. 7 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los sindicatos exigen subir los salarios de los funcionarios más de lo que fije el Estado

Los sindicatos exigen subir los salarios de los funcionarios más de lo que fije el Estado