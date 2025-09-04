Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un centro de operaciones de ciberseguridad de Ayesa, empresa con sede en Donostia. Gorka Estrada

Seis de cada diez pymes ciberatacadas no se reponen y desaparecen a los seis meses

Ziur, el centro de ciberseguridad industrial de Gipuzkoa, expresa su preocupación por el alza de este delito y pide invertir en seguridady formación

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:46

Los ciberataques se han convertido en una modalidad delictiva muy extendida. De hecho, la fundación Ziur, el centro de ciberseguridad industrial de Gipuzkoa, alerta de ... que estos ataques «van a seguir creciendo más y más». Los efectos sobre las víctimas son mayúsculos: a finales de año se prevé que causen pérdidas globales de «10,5 billones de dólares». «Cualquiera puede ser susceptible, pero no a todos les afecta por igual. En España se sabe que seis de cada diez pymes que sufren estos ataques cierran a los seis meses siguientes porque no pueden recuperarse del impacto económico que se causa», advierte la directora de Ziur, María Penilla.

