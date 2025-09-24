Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ayerza, Andueza y Villarreal, en el centro, con representantes de las empresas de automoción, en Mubil.

Reunión en Mubil de las empresas referentes del sector de la automoción

El polo de la movilidad sostenible acoge un encuentro para analizar los retos de un sector clave para Gipuzkoa y Euskadi

DV

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:23

El polo de movilidad sostenible de Gipuzkoa, Mubil, ha recibido hoy la visita de las principales empresas referentes del sector de la automoción y la ... movilidad de Gipuzkoa, para analizar los retos futuros del sector. Han acudido empresas como CIE Automotive, Alcorta Forging Group, Arteca Caucho Metal, Elay-Lan, RTS, Engine Power Components Group Europe, Royme Import Export, Durr Systems Spain, Sidenor Aceros Especiales, Burniker Machining, Mek Group, Soraluce Hermanos, Solaris Bus, BST Rods, Esergui-Avia, GKN Driveline Zumaia y Metagra Bergara.

