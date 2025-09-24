Reunión en Mubil de las empresas referentes del sector de la automoción
El polo de la movilidad sostenible acoge un encuentro para analizar los retos de un sector clave para Gipuzkoa y Euskadi
DV
San Sebastián
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:23
El polo de movilidad sostenible de Gipuzkoa, Mubil, ha recibido hoy la visita de las principales empresas referentes del sector de la automoción y la ... movilidad de Gipuzkoa, para analizar los retos futuros del sector. Han acudido empresas como CIE Automotive, Alcorta Forging Group, Arteca Caucho Metal, Elay-Lan, RTS, Engine Power Components Group Europe, Royme Import Export, Durr Systems Spain, Sidenor Aceros Especiales, Burniker Machining, Mek Group, Soraluce Hermanos, Solaris Bus, BST Rods, Esergui-Avia, GKN Driveline Zumaia y Metagra Bergara.
La cita en la sede ubicada en Eskuzaitzeta (Donostia) ha estado presidida por Igor Villarreal, director de Mubil, el diputado foral de Promoción Económica de Gipuzkoa, Unai Andueza, y el director general de Adegi, José Miguel Ayerza. La cita llega en un momento de preocupación del sector, clave en Gipuzkoa y Euskadi, por los aranceles de Estados Unidos y la debilidad de la economía de países clave en la automoción europea como Alemania.
