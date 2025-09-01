Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a su llegada a la clausura del acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', este lunes en Madrid EFE

Puente avanza inversiones récord para subsanar la «tormenta perfecta» en la que se encuentra la red ferroviaria

Asegura que el Gobierno ya trabaja en solucionar esa coyuntura con la compra de nuevo material rodante y obras en las vías

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:27

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió este lunes la gestión del transporte ferroviario español tras las críticas por el aumento de ... incidencias durante el verano. Según sus declaraciones, sólo Suiza supera a Renfe en materia de puntualidad dentro del ámbito europeo. Sin embargo, reconoce una «tormenta perfecta» en la calidad de los trenes que prevé revertir con inversiones récord. Así lo ha confirmó hoy en una entrevista en Radio Nacional de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  3. 3

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  6. 6 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  9. 9 Un soltero de First Dates, sobre su cita de Euskadi: «Esperaba a alguien de España, quería una pareja española»
  10. 10

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Puente avanza inversiones récord para subsanar la «tormenta perfecta» en la que se encuentra la red ferroviaria

Puente avanza inversiones récord para subsanar la «tormenta perfecta» en la que se encuentra la red ferroviaria