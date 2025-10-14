Un proyecto de país con más de 300 invitados La llegada del superordenador cuántico atrajo a diversas personalidades del ámbito científico, empresarial, universitario y político en una carpa que completó el aforo

Beñat Arnaiz San Sebastián Martes, 14 de octubre 2025, 19:07

La importancia de la llegada del superordenador cuántico de IBM a Euskadi se puede medir por la cantidad de personalidades del ámbito empresarial, científico, universitario y político que se reunieron en una carpa que completó su aforo. Más de 300 invitados que no se perdieron el hito que marca un antes y un después en la posición de Donostia, Gipuzkoa y País Vasco en el mapa de la ciencia.

El lehendakari Imanol Pradales cerró con su discurso un acto en el que también tomaron la palabra Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa; y Ramiro González y Elixabete Etxanobe, sus homólogos de Araba y Bizkaia; Eneko Goia, alcalde de Donostia; Juan Ignacio Pérez, consejero de Ciencia, Universidades e Investigación; Jay Gambetta, director de IBM Research; y Horacio Morell, presidente de IBM España. También asistió al acto Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco.

Además de los discursos, Juan Antonio Zufiria, presidente de la Fundación Innovación Bankinter y exvicepresidente senior de IBM, moderó una mesa redonda en la que participaron y ofrecieron su perspectiva del 'ecosistema cuántico' figuras tanto locales como internacionales: Christopher Brezins, consejero político de la embajada de Canadá; Asier Areitio, director de Acción Exterior y Organismos Multilaterales del Gobierno Vasco; Román Orús, profesor de investigación Ikerbasque en DIPC; Toshiyasu Ichioka, director de RIKEN Europe Office; Ainara García, directora de Transferencia de Tecnología en CIC Nanogune; y Miren Ainhoa Aizpurua, directora de Quantum Projects en BIC Gipuzkoa.

Tanto en la previa como en el almuerzo posterior, se dejaron ver y formaron 'corrillos' en los que se mezclaron diferentes campos. En el científico, investigador y de conocimiento, no fueron pocos los que saludaron a Pedro Miguel Echenique, presidente de DIPC, y también estuvieron presentes Ana Aranzabe, directora de Tecnología de Tekniker; Marisa Arriola, directora gerente de BIC Gipuzkoa; Joxerramon Bengoetxea, rector de la UPV/EHU; Rikardo Bueno, director general del Basque Research and Technology Alliance; Ion Etxeberria, director general de Ikerlan; Edurne Ormazabal, directora general de Tabakalera; Román Orús, cofundador y director científico de Multiverse Computing; o Imanol Rego, presidente de Innobasque.

Ampliar IBM trajo a Donostia a 44 representantes, entre ellos a Christophe Rossel (segundo por la derecha), expresidente de la Sociedad Europea de Física. Lobo Altuna

Del ámbito empresarial la representación fue también amplia con Andrés Arizkorreta, presidente de CAF y del Círculo de Empresarios Vascos; Mauricio Arregi, presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa; Antón Arriola, presidente de Kutxabank; Isabel Busto, presidenta de Adegi; Pedro Azagra, CEO de Iberdrola; Rosa Carabel, CEO de Eroski; Xabier Egibar, director general de Laboral Kutxa; Jon Ander de las Fuentes, presidente de Euskaltel; Iñaki Gabilondo, director general de ULMA; Javier García Cogorro, presidente de Viralgen; Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol; Joseba Inchaurraga, presidente de Ayesa; Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor; Javier Martínez Ojinaga, consejero delegado de CAF; Marc Mutra, presidente ejecutivo de Telefónica; Adolfo Plaza, presidente de Laboral Kutxa; Pello Rodríguez, presidente de Mondragón Corporación; Meinrad Spenger, CEO de MasOrange; o Tamara Yagüe, presidenta de Confebask.

Ampliar Jon Insausti, sucesor de Eneko Goia en la Alcaldía de Donostia, y Ane Oyarbide, portavoz del PSE en San Sebastián, presenciaron el acto juntos. Lobo Altuna

En el plano institucional, a los ya mencionados les acompañaron Mikel Jauregi, consejero de Industria; Noel D'Anjou, consejero de Hacienda y Finanzas; Unai Andueza, diputado de Promoción Económica; Jon Insausti, próximo alcalde de Donostia; Pello Otxandiano, portavoz parlamentario de EH Bildu; o Ane Oyarbide, portavoz del PSE de Donostia.