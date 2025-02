«La preocupación de las empresas es real y hay que tomar ya medidas urgentes»

Reino Unido, EE UU, Rusia, Angola o Brasil son algunos de los países que figuran en el curriculum del consejero de Industria, Transición Energética y ... Sostenibilidad, Mikel Jauregi (Zarautz, 1974). Un pasaporte que le permite tener una imagen fija y otra dinámica del contexto geopolítico que azota en estos tiempos a la economía mundial y, en particular, a la industria. Después de alcanzar el cénit de su carrera en Londres, recibió la llamada del lehendakari,Imanol Pradales, para afrontar la reconversión industrial de Euskadi y su transición hacia la descarbonización. No pudo decir que no.

– Euskadi ha venido perdiendo competitividad frente a Madrid, Cataluña o incluso España en cuanto a crecimiento del PIB se refiere. ¿Cree que la actual reconversión de la industria puede reducir esta brecha?

– La industria es la pócima mágica del bienestar que tenemos en Euskadi. Para tener más bienestar tenemos que tener más industria y más empleos de calidad. Nosotros ya estamos por delante respecto a otras regiones gracias a esa tierra fértil industrial que tenemos en el País Vasco.

– ¿Cuál es el estado de salud de la industria de Euskadi?

– La foto fija sigue siendo buena. Nuestras previsiones de crecimiento de la economía para este año son del 2%, y del 0,4% para la industria. También presentamos niveles récords de empleo, y aunque las exportaciones se hayan reducido un 5% el año pasado, estamos hablando de máximos históricos. La foto dinámica, no obstante, es más compleja por la situación que atraviesa Europa. Hay tres factores que están impactando en la competitividad de la industria tanto europea como vasca. La primera y la más reciente es la posible guerra comercial y los aranceles de Trump, que están creando una casi incertidumbre total. Cada semana anuncia un nuevo arancel que mueve el tablero mundial y es muy difícil de prevenir. El segundo factor que está afectando al sector manufacturero es el precio diferencial de la energía. En Europa es tres o cuatro veces más caro que en Estados Unidos o en Oriente Medio. El último factor a tener en cuenta es la incertidumbre regulatoria de la transición energética y sus plazos. Europa se está quedando por detrás de EE UU en términos tecnológicos. También por detrás de China, que ha acelerado su desarrollo y compite con nosotros directamente en sectores tradicionales como el de la automoción. No cabe duda de que estamos ante una situación complicada, pero yo siempre soy positivo.

– Explíquese.

– Si el mundo se cierra más que nunca, nuestro futuro (el de Euskadi) está estrechamente ligado a Europa, que tendrá que reindustrializarse para ganar en soberanía tanto energética como de materiales, alimentaria, o de defensa. Pero, ¿en qué región de Europa puede ocurrir esa reindustrialización con más probabilidad? En zonas donde la tierra ya es fértil para la industria, como Euskadi. La industria está en nuestro ADN y, además, seguimos subiendo posiciones en Europa dentro de la liga de innovadores. Lo que hacemos, lo hacemos muy bien. Tenemos esa mentalidad ingeniera que no solo nos sirve para la industria tradicional, también para crear nueva industria. Los polos de innovación más punteros del mundo, como el de Boston, miran a San Sebastián a la hora de fabricar sus inventos.

– ¿Es el momento más sensible para la industria vasca que usted recuerda en décadas?

– En los años 90 las imágenes que veía en los telediarios eran de una industria tradicional siderúrgica y naviera que se estaba cayendo a trozos. El paro llegó al 30% y el juvenil al 50%.También existía mucha violencia entre la policía y los trabajadores de esas empresas. Ese es uno de los argumentos que utilizó el lehendakari para convencerme. '¿Te acuerdas?' me decía... 'Eso nunca puede pasar de nuevo'. Es por ello que sí creo que ha habido momentos históricos donde hemos estado muchísimo peor que ahora, tanto en los años 80 como en los 90.

– ¿La automoción es el sector más afectado por esta debilidad industrial?

– La automoción se está viendo afectada por las actuales políticas comerciales, pero también por la incertidumbre tecnológica de los plazos de transición energética que hemos impuesto en Europa y no han aplicado otros países. Las empresas que han invertido en esa transición hacia la descarbonización se han encontrado con que la demanda no ha respondido de la misma manera. Ante esa incertidumbre tecnológica, los consumidores se han decantado por comprar un coche de segunda mano.Creo que hay que anticiparse a los problemas. Tenemos que aprovechar las oportunidades porque el sector de la automoción de Euskadi es muy fuerte.

– ¿Qué podemos esperar del Grupo de acción para la Defensa de la Industria que han presentado hace pocas semanas? ¿Qué tipo de medidas van a poner en marcha?

– Estamos poniendo las luces cortas para entender en tiempo real el impacto de las medidas imprevisibles que está imponiendo la administración Trump. Queremos entenderlas, anticiparnos y hacer un diagnóstico compartido para saber a qué sectores está impactando. Alejarnos, de esta manera, del ruido que Trump puede generar mediáticamente y llegar un poco a un análisis más frío. Hay muchas pequeñas y medianas empresas que tienen un lío importante y nosotros pretendemos arrojarles algo de luz. No voy a desvelar las medidas en las que trabajamos, pero sí tenemos un borrador que queremos aplicar rápidamente porque esto es urgente. Lo importante es dar celeridad a este Grupo y ver cuál es la medida más efectiva.Para principios de abril tendremos las propuestas ya consensuadas.

– En su última encuesta, la patronal guipuzcoana Adegi alerta de nubarrones y prevé más ERTE si continúa la debilidad de los principales clientes de las empresas vascas. ¿En qué plazo puede producirse un escenario en el que las regulaciones de empleo empiecen a sucederse?

– Creo que tenemos que esperar un poco. No es cuestión de alarmar a la sociedad. La preocupación de Adegi es real, pero creo que nos toca reaccionar y dar respuestas. No voy a entrar en hacer perspectivas de cuántos de esos ERTE se pueden cumplir para terminar en ERE.No es el momento. Como ya he asegurado antes, la industria es la pócima mágica del bienestar que tenemos en Euskadi. Las decisiones a corto y a largo plazo que vamos a tomar desde el Gobierno van a ir dirigidas a mejorar el empleo de calidad.

– ¿Qué opinión le merecen las políticas arancelarias de Donald Trump?

– Uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía, Adam Smith, apostaba allá por el siglo XVIII por una especialización de cada nación, el libre comercio y unas políticas comerciales equilibradas y justas. Las políticas de Trump están creando fricciones, y toda esa energía y tiempo que se están malgastando merma la productividad. Es sorprendente que hayamos vuelto a una política e ideología mercantilista de siglos pasados. Lo que está haciendo el señor Trump no es nada liberal, es mercantilista. Es sorprendente que hayamos llegado a esa falta de sofisticación, de creer que entre todos somos más y ahora es cada uno a por lo suyo.

– ¿Ve realmente factible que Europa cierre sus fronteras a la entrada de productos chinos e indios tal y como ha afirmado usted en las últimas semanas?

– Eso es lo que nos llega de Europa. Nosotros somos un país muy pequeño, pero un referente. El puñetazo que ha dado Trump en el tablero comercial ha despertado a Europa, pero no podemos ser los últimos románticos que creemos en el libre comercio como Adam Smith. Creo que si el mundo se está cerrando, a Europa le toca reaccionar y unirse para ser más fuerte en ámbitos como la seguridad o soberanía tecnológica e industrial.Ahí es donde Euskadi tiene las capacidades para ser punta de lanza de esa reindustrialización europea.Como ciudadano global que me considero después de haber pasado por muchos países, a mí me rompe el corazón esta fragmentación del comercio internacional.

– El principal problema para un comprador de un coche eléctrico es el precio. ¿Entiende que un conductor descarte la compra de este tipo de vehículos?

– Puede solucionarse mediante subsidios públicos. La cuestión es que las marcas asiáticas producen estos coches mucho más baratos que en Europa. Nosotros tenemos conversaciones tanto con Bruselas como con Madrid para ver cómo con nuestras herramientas podemos ser un referente para hacer cosas nuevas para otras partes de la industria.

– ¿Tiene usted un coche eléctrico?

– Soy una persona que utiliza mucho el transporte público. Durante gran parte de mi vida he vivido en Londres y la mejor opción era utilizar el metro o el autobús. El coche que tenemos aquí es el del Gobierno Vasco y es híbrido.

– La red eléctrica de Euskadi está muy saturada.El clúster de energía sostiene que esta situación puede restarnos competitividad. ¿Van a pedir al Gobierno central que invierta en su mejora?

– Sí. Es una prioridad. Debemos lograr mayores niveles de electrificación en pos de alcanzar esos objetivos de descarbonización.Existen muchas empresas en nuestro territorio que quieren comenzar este proceso.Es por ello que la infraestructura eléctrica tanto de transporte y de distribución se tiene que renovar, pero para hacer más, necesitamos más electricidad.Hay empresas que tienen planes de expansión que se topan con que no existe suficiente potencia para hacerlo.Así, ese crecimiento no puede ocurrir a menos que se invierta más en el transporte y en la distribución. Ese es uno de los principales objetivos o sueños que tenemos nosotros, que es traer nueva industria, sobre todo la digital, que es electrointensiva. Lo que tenemos ahora mismo en términos de redes no es adecuado para que esto ocurra. Tenemos una relación muy buena tanto con Redeia como con el Ministerio de Transición Energética. Esperamos que las nuevas inversiones que se van a aprobar para el siguiente plan quinquenal reflejen las necesidades que nosotros tenemos.

– La construcción de parques eólicos no parece contentar a nadie. Estamos a la cola en la clasificación estatal en cuanto a generación de este tipo de energía. ¿Por qué?

– Estamos viviendo en una contradicción.El año pasado el Parlamento Vasco aprobó con el 83% de los votos una ley de transición ecológica o de cambio climático que ponía una meta para el año 2030 del 32% del consumo energético de renovables. Como sociedad nos estamos poniendo unas aspiraciones relativamente altas, pero a la hora de bajar a la tierra e instalar plantas fotovoltaicas o eólicas, todo el mundo dice: 'En mi pueblo no'. Para esta legislatura tenemos 100 millones de inversiones dirigidas a la eficiencia energética, y 160 millones para el autoconsumo.Ahora nos queda esa tercera parte que está orientada a las plantas fotovoltaicas y eólicas.

– ¿Es más importante para Euskadi la fabricación de aerogeneradores o su instalación en nuestras tierras?

– Tenemos que poner en valor que siendo una país tan pequeño somos un referente en energía eólica a nivel mundial.Tenemos las capacidades para diseñar, desarrollar y operar todas las tecnologías eólicas, tanto 'onshore', 'offshore' y 'floating'. Esto no lo tiene nadie.

– ¿Está cerca la llegada de algún inversor para Astilleros Balenciaga?

– El siguiente paso tiene que ser el acuerdo entre Cofides y el administrador en términos de la quita de deuda.Creo que eso dará claridad para los potenciales inversores que quieran hacerse con Astilleros Balenciaga.Estamos a la espera de ese acuerdo, que yo creo que llegará.