Pradales también insta a negociar el SMI vasco que rechaza la patronal

El lehendakari Imanol Pradales ha instado a negociar un salario mínimo vasco, una reivindicación de los sindicatos que ha rechazado la patronal. No ha querido ... citar directamente a Confebask pero sus palabras han sido un mensaje directo a la organización empresarial, que se negó a abrir una mesa de diálogo sobre esta materia. Se suma así al malestar mostrado por el vicelehendakari segundo, el socialista Mikel Torres, que consideró una «error mayúsculo que alimenta la confrontación» esta decisión. .

Pradales ha usado un tono conciliador, pero ha dejado bien clara su apuesta por esta negociación entre patronal y sindicatos para fijar un salario mínimo en Euskadi, acorde a su coste de la vida. «Hay asuntos relacionados con el marco vasco de relaciones laborales que se deben abordar por muy complejos y espinosos que sean», ha dicho en un foro organizado por el diario Deia. Ha recordado, además, que el Gobierno vasco se ha comprometido a facilitar ese diálogo con un informe para dar una referencia sobre cuál debería ser ese SMI propio.

No obstante, Pradales ha querido mostrarse ecuánime y a la vez que ha pedido a la patronal negociar el SMI ha expuesto la necesidad de tratar el asunto del absentismo, una reclamación de Confebask. De hecho, Yagüe reprochó a Torres en la entrevista que cargue contra ellos por no abrir la mesa sobre el salario mínimo y que no diga nada respecto al bloqueo sindical para acordar medidas frente a las ausencias en el trabajo, en las que Euskadi es líder.

Condonación de deuda

En el mismo día en el que el Ministerio de Hacienda reúne al Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la condonación de parte de la deuda a otras comunidades, el lehendakari ha aprovechado para reivindicar la unilateralidad de una financiación vasca «que opera con reglas propias». «A nosotros nadie nos vino a ayudar durante la crisis porque nuestro sistema nos exige ser rigurosos en la gestión pública y esto implica que el riesgo existe», ha señalado para después recordar que, a diferencia de lo que ocurrió en otros territorios del régimen común, «la solvencia de Euskadi nos permitió acudir a los mercados de capitales».

En términos similares a los utilizados ayer por la portavoz Maria Ubarretxena, Pradales ha asegurado que la quita de la deuda a otras comunidades no afectará a Euskadi en el futuro más inmediato, ya que la Ley Quinquenal del Cupo tiene vigencia hasta 2027. Ahora bien, el Gobierno vasco realizará «un análisis fino» de los acuerdos que se alcancen durante las próximas semanas con otros territorios, ya que Lakua teme que puedan provocar modificaciones en el cálculo del Cupo que resulten perjudiciales.

Pradales, crítico con la propuesta del Ministerio de Hacienda, ha advertido que «si el Estado asume más cargo de deuda –y por lo tanto más intereses– esto va en contra del 6,24% de nuestro Cupo». El lehendakari, de hecho, identifica como peligrosos el mensaje que manda el Gobierno al resto de comunidades, ya que «llega a sacar las castañas del fuego a quienes tienen un problema, pero la deuda no desaparecerá».

El lehendakari desconfía de una medida que aún no está claro si saldrá adelante, pues los barones del PP la rechazan y debe ser aprobada por el Congreso. Pradales se pregunta qué ocurrirá con la senda de estabilidad de las comunidades del régimen común: «Si se les condona la deuda, ¿significa que van a poder acceder a más deuda? ¿Se abre este grifo?».

Opa del BBVA sobre el Sabadell

El lehendakari Imanol Pradales ha reclamado este miércoles para el Gobierno vasco la capacidad de intervenir, influir y decidir en el proceso de autorizaciones de la opa que BBVA ha presentado para tomar el control del Banco Sabadell. La operación se encuentra estos momentos pendiente de la decisión de la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El lehendakari ha formulado esta reclamación con forma de pregunta, para cuestionarse si en esta opa «no sería lógico que las instituciones vascas tuviesen capacidad de decisión. La capacidad de emitir un informe vinculante con relación a esta operación, en tanto uno de los bancos tiene su sede fiscal y social en Euskadi». Incluso, ha asegurado que «este es el espíritu del Estatuto, cuando nos otorga competencias en el ámbito de la banca, el crédito y los seguros».