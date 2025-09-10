Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari Imanol Pradales, en primer plano, con Sánchez al otro lado, durante la reunión de la Comisión Bilateral del pasado 15 de julio. EP

Pradales avisa al Gobierno de que está «en la cuenta atrás» para solucionar la saturación de la red eléctrica vasca

«Vamos a ser absolutamente exigentes para que se cumpla la palabra dada», ha advertido el lehendakari tras conocerse la saturación de todos los nudos

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:47

El lehendakari, Imanol Pradales, ha subido el tono contra el Gobierno de España y le ha advertido de que Euskadi está «en la cuenta atrás» ... para resolver el colapso de la red eléctrica. «El verano acaba el 21 de septiembre. Hoy estamos a día 10 y estamos en la cuenta atrás. Vamos a ser absolutamente exigentes para que se cumpla la palabra dada», ha alertado.

