Pradales avisa al Gobierno de que está «en la cuenta atrás» para solucionar la saturación de la red eléctrica vasca

El lehendakari, Imanol Pradales, ha subido el tono contra el Gobierno de España y le ha advertido de que Euskadi está «en la cuenta atrás» ... para resolver el colapso de la red eléctrica. «El verano acaba el 21 de septiembre. Hoy estamos a día 10 y estamos en la cuenta atrás. Vamos a ser absolutamente exigentes para que se cumpla la palabra dada», ha alertado.

El lehendakari ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió en julio, durante la comisión bilateral celebrada tras su reunión en La Moncloa, a desbloquear la situación a lo largo del verano. «Es un tema crítico para la industria vasca, para más de 70.000 empleos y para la descarbonización de nuestros procesos. Necesitamos ya una respuesta y una solución encima de la mesa», ha reclamado en una entrevista en Onda Vasca.

Pradales situó el problema en su verdadera dimensión: más de 117 empresas vascas esperan poder conectarse a la red, pero se encuentran con un sistema saturado que impide desarrollar nuevos proyectos. «Si no resolvemos esta cuestión, ponemos en riesgo las inversiones que están pendientes, el empleo que tenemos y el que podríamos generar», advirtió.

El lehendakari cifró en 6.000 megavatios adicionales —un 50% más de capacidad de la actual red vasca— la potencia que Euskadi necesita para garantizar su futuro industrial. «Nos han dicho que confiemos en la respuesta, que no hace falta que busquemos fórmulas alternativas. Pero se acaba el verano y seguimos sin noticias», reprochó.

Primer mapa oficial

Sus palabras llegan apenas 24 horas después de la publicación del primer mapa oficial de capacidad de la red de distribución, difundido por la CNMC en cumplimiento de una circular. La radiografía confirma con cifras oficiales lo que hasta ahora eran advertencias: Bizkaia y Álava no tienen ya un solo punto disponible para nuevas conexiones, y Gipuzkoa apenas dispone de siete megavatios repartidos en Altzo, Oiartzun y Ormaiztegi, una cifra simbólica frente a las necesidades industriales y que supone que el 98% de los nudos guipuzcoanos están saturados.

El Ejecutivo vasco asegura haber dedicado todo el verano a esta cuestión. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha mantenido varias reuniones en el Ministerio y con Red Eléctrica, y esta misma semana una delegación volverá a Madrid. Pero Pradales ya no esconde la urgencia: «Hablamos del presente y del futuro de la industria vasca, de no frenar la descarbonización y de no perder competitividad. Este es un tema demasiado relevante para seguir esperando».