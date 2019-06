Planes de retribución flexible, ¿qué son, para qué y cómo implementarlos? Consultorio fiscal Cada semana los expertos de Garrigues responden a una selección de preguntas de los lectores DV Jueves, 27 junio 2019, 10:57

Los planes de retribución flexible son una fórmula de retribución que permite a los empleados percibir parte de su retribución anual a través de la entrega de una serie de productos ofrecidos por la compañía que aporta ventajas tanto para los empleados como para las compañías.

Para los empleados, proporciona un ahorro fiscal, ya que muchos de los productos y servicios ofertados tienen un tratamiento fiscal ventajoso, lo que permite maximizar su retribución neta. Para las compañías, no solo se trata de una posible reducción del coste laboral; por el contrario, la implantación de un sistema de retribución flexible logra la atracción y retención de empleados, la fidelización del personal clave y hace visible la inversión de la compañía en cada empleado.

Los productos que integran los planes de retribución flexible son variados. En los territorios forales, los productos generalmente ofrecidos son los vales comida, los tickets guardería y el seguro médico. Por lo que respecta a los vales comida, no existe obligación de practicar retención al tratarse de un supuesto de no sujeción hasta un importe de 9 euros diarios. En relación a los tickets guardería, siempre que el servicio cubra el primer ciclo de educación infantil de los hijos del empleado, no existirá obligación de practicar retención hasta un importe máximo de 1.000 euros anuales. Por lo que respecta al seguro médico, si bien en la actualidad este producto no tiene ventajas fiscales, puede resultar interesante solicitarlo con el objeto de aprovechar los mejores precios derivados de la negociación realizada por la compañía.

Como fórmula de retribución, los planes de retribución flexible, se instrumentan a través de un acuerdo suscrito entre la compañía y el empleado que se llevará a cabo siguiendo las instrucciones marcadas por el reglamento del plan que establecerá el marco legal que asegura la correcta aplicación del mismo, y que será, en definitiva, el que defina las condiciones y limitaciones aplicables a esta fórmula de retribución.

