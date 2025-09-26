Las pensiones crecen menos en Gipuzkoa que la media española

Las pensiones de Gipuzkoa siguen siendo las terceras más altas de todo el sistema por detrás de las alavesas y las vizcaínas, lo que sitúa ... a Euskadi a la cabeza del Estado. Pero hay un dato llamativo y es que esas prestaciones han crecido en septiembre por debajo de la media española.

Así lo revelan los datos de la Seguridad Social dados a conocer ayer. Y es que la pensión media del territorio aumentó un 4,14% frente al 4,45% que lo hizo la media estatal. En concreto, se situó en septiembre en 1.589 euros frente a los 1.314 del conjunto del Estado.

Un avance que también es menor en Bizkaia, donde subieron un 4,04%, hasta los 1.631 euros, así como en Araba, que se incrementaron un 4,12%, hasta los 1.643 euros. Este territorio cuenta con la pensión media más elevada de todo el Estado.

También crece en menor medida la cifra de pensionistas y aquí la diferencia es algo mayor con la media estatal. Y es que en nuestro territorio había en septiembre 196.987 pensiones, lo que supone un 1,01% más que en el mismo mes del año anterior. En España, el avance es del 1,57%, con lo que la cifra total supera ampliamente los diez millones (10.379.303).

Número de pensiones

En Bizkaia también el crecimiento es menor que la media estatal, con un 1,05%, pero en Araba se sitúa por encima (1,66%). Con todo, en el País Vasco el avance es del 1,12%, hasta contabilizar 585.552 nóminas de pensiones en septiembre.

El incremento de las prestaciones y en menor medida de la cifra de pensiones hace que la nómina mensual que tiene que abonar la Seguridad Social en Gipuzkoa llegue en este noveno mes a los 312,63 millones, 14,74 más que en el mismo periodo del año anterior. En Euskadi, se acerca ya a los 950 millones (947,9 millones) tras crecer un 5,25%.

En nuestro territorio, la pensión media de jubilación alcanza en septiembre los 1.783 euros, la de viudedad 1.101 euros, la de incapacidad se sitúa en 1.578 euros, la de orfandad en 612 euros y la de favor de familiares en 983 euros.