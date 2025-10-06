Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja de jubilados, en un parque. R. C.

«Las pensiones actuales están por encima de lo que permiten nuestros salarios y cotizaciones»

Fedea hace una enmienda a la totalidad a la reforma de Escrivá y advierte de que el gasto se disparará por encima incluso del 18% del PIB

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:24

Comenta

«Las pensiones públicas actuales están por encima de lo que permiten nuestros salarios y los tipos existentes de cotización». Es el claro aviso que ... lanza al Gobierno la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en un pormenorizado análisis que realizan sobre el impacto de la reforma de las pensiones y que supone una enmienda a la totalidad de las medidas diseñadas por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escriva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  4. 4

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  5. 5 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  6. 6

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  7. 7

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  8. 8

    La Real toca fondo en Anoeta
  9. 9

    El PNV «no apoyará» el paro de tres horas en favor de Palestina por considerarlo «exagerado»
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Las pensiones actuales están por encima de lo que permiten nuestros salarios y cotizaciones»

«Las pensiones actuales están por encima de lo que permiten nuestros salarios y cotizaciones»