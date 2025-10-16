Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas, entre ellas dos pensionistas, caminan por las calles de San Sebastián. Morquecho

La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros

Desde enero, las cuantías se revalorizarán un 2,6%, lo que supone 46 euros más al mes

Lucía Palacios
Edurne Martínez
Mikel Madinabeitia

Lucía Palacios, Edurne Martínez y Mikel Madinabeitia

Madrid | San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Los pensionistas tendrán otra importante subida de sus nóminas a partir de enero, aunque algo más moderada que los ejercicios precedentes. Aunque faltan aún dos ... meses para cerrar el dato definitivo, se elevarán con carácter general en torno a un 2,6%, unos 41 euros más al mes de media en Gipuzkoa (35 en el conjunto del Estado), según los cálculos realizados por este periódico en función de las previsiones que maneja la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). La pensión más habitual, la de jubilación, aumentará en 46 euros desde enero. Se trata del menor repunte desde 2022, dos décimas inferior al de este año y una tercera parte del 8,5% que se revalorizaron en 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  2. 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  3. 3 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  4. 4 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  5. 5

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  6. 6

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  9. 9

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina
  10. 10 El truco definitivo para evitar que le salgan raíces a las patatas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros

La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros