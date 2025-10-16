La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros

Los pensionistas tendrán otra importante subida de sus nóminas a partir de enero, aunque algo más moderada que los ejercicios precedentes. Aunque faltan aún dos ... meses para cerrar el dato definitivo, se elevarán con carácter general en torno a un 2,6%, unos 41 euros más al mes de media en Gipuzkoa (35 en el conjunto del Estado), según los cálculos realizados por este periódico en función de las previsiones que maneja la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). La pensión más habitual, la de jubilación, aumentará en 46 euros desde enero. Se trata del menor repunte desde 2022, dos décimas inferior al de este año y una tercera parte del 8,5% que se revalorizaron en 2023.

Desde el año 2022 las pensiones contributivas se elevan de forma automática con la inflación media de los últimos doce meses, de diciembre a noviembre, sin necesidad ya de que el Gobierno de turno apruebe la nueva subida con el objetivo de dar seguridad a los mayores y blindar su poder adquisitivo. Con el dato definitivo del IPC de septiembre publicado ayer, la inflación media de los últimos diez meses se sitúa en el 2,59%, y se mantendrá en este entorno a finales de noviembre, según estima Funcas, que prevé un IPC también del 3% en octubre y del 2,8% en noviembre.

Con esta revalorización prevista del 2,6%, la pensión media del sistema aumentará unos 34 euros en enero, lo que hará crecer la prestación del sistema en Gipuzkoa por encima de los 1.600 euros, barrera que nunca se ha rebasado hasta ahora –ver tabla adjunta–. Algo más cada mes tendrán los cerca de 136.000 jubilados, que verán cómo sus nóminas subirán unos 46 euros hasta situarse en el entorno de los 1.830 euros de paga. Tendrán así un extra el próximo año de 550 euros que les permitirá no perder poder adquisitivo, el gran compromiso que estableció la reforma de las pensiones.

Subida de las pensiones en Gipuzkoa en 2026 Conjunto del sistema: 1.630 euros (una subida de 41 euros más al mes).

Incapacidad: 1.619 (una subida de 41 euros más al mes).

Jubilación: 1.829 euros (una subida de 46 euros más al mes).

Viudedad: 1.129 euros (una subida de 28 euros más al mes).

Orfandad: 627 euros (una subida de 15 euros más al mes).

En favor de familiares: 1.008 euros (una subida de 25 euros más al mes).

Autónomos

Los autónomos, sin embargo, tendrán que conformarse con un alza de 26 euros mensuales y cobrar 1.037 euros. Por su parte, la pensión de viudedad crecerá de media unos 28 euros en el territorio, hasta los 1.129 euros. Mayor será el incremento de la prestación por incapacidad permanente, 41 euros mensuales, hasta los 1.619 euros, mientras que la pensión de orfandad aumentará 15 euros y se situará en los 627 euros al mes, y la de en favor de familiares pasará de 983 euros a 1.008 euros, 25 euros más.

Pero habrá un grupo de pensionistas que experimentará una subida bastante mayor al 2,6%. Son aquellos que cobran una prestación mínima y no contributiva, un total de 2,6 millones de personas en el conjunto del Estado, cuyas nóminas se elevarán muy por encima del IPC ya que así se estableció en la reforma de las pensiones para mejorar las condiciones económicas de este colectivo más vulnerable y garantizarles un ingreso más acorde al coste de la vida.

Aunque las pensiones suban un 2,6% con carácter general, el incremento del gasto del sistema se duplicará en 2026 y se disparará un 5,2% a consecuencia de las nuevas jubilaciones, también de mayor cuantía, por lo que supondrá un extra de unos 10.000 millones de euros.

En definitiva, la nueva revalorización consolida el compromiso de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas en un contexto inflacionista moderado, pero vuelve a poner sobre la mesa el desafío financiero que supone un sistema cada vez más tensionado por el envejecimiento de la población y las jubilaciones con carreras laborales más largas y cotizaciones más elevadas.