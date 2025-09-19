Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La diferencia de rentas entre generaciones se ha disparado en los últimos años. DV

Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

La prestación de los que se retiran ha subido un 31% en los últimos 15 años y los salarios menos de un 10%

A. Barandiaran /C. Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

La brecha económica entre jóvenes y mayores se dispara. Así lo pone de relieve un informe del Instituto Juan de Mariana, que destaca que ... las pensiones de los recién jubilados ya superan en España el sueldo de los menores de 35 años: 1.760 euros frente a 1.670. El estudio censura que el «generoso» sistema de pensiones nacional «descansa sobre la espalda de unos asalariados cuya situación económica es marcadamente peor que la de las generaciones anteriores», debido a la precariedad del mercado laboral y la dificultad de acceso a la vivienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  4. 4 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  5. 5

    Angelina Jolie estará este domingo en San Sebastián
  6. 6 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  7. 7

    La premio Donostia Esther García ya está en San Sebastián
  8. 8 La actriz Silvia Alonso alza la voz por Palestina: «Es tan atroz que debería estar por encima de derechas o izquierdas»
  9. 9 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  10. 10 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600