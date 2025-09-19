Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

La brecha económica entre jóvenes y mayores se dispara. Así lo pone de relieve un informe del Instituto Juan de Mariana, que destaca que ... las pensiones de los recién jubilados ya superan en España el sueldo de los menores de 35 años: 1.760 euros frente a 1.670. El estudio censura que el «generoso» sistema de pensiones nacional «descansa sobre la espalda de unos asalariados cuya situación económica es marcadamente peor que la de las generaciones anteriores», debido a la precariedad del mercado laboral y la dificultad de acceso a la vivienda.

El informe no recoge datos autonómicos aunque se pueden obtener de otras fuentes estadísticas y comprobar que la brecha es aún mayor en Euskadi, la comunidad con las pensiones más altas. Los recién jubilados cobran 1.944 euros -la media de todos los retirados no está muy lejos, en 1.836- mientras que el sueldo de los menores de 35 años se sitúa en los 1.564 euros, según los últimos datos del Observatorio Vasco de la Juventud correspondientes a 2024. En concreto, los menores de 29 perciben 1.381 euros y los que tienen entre 30 y 34 años, 1.774 euros.

La razón de esta diferencia está en que las nuevas pensiones de jubilación han subido más que los salarios de los jóvenes. En el primer caso el aumento es del 31% desde 2010 y en el segundo, del 9,8% en el mismo periodo. Esta evolución, sumada al envejecimiento de la población, ha disparado el déficit del sistema en Euskadi hasta cerca de los 5.000 millones.

El instituto destaca que en España los jubilados reciben de media «un 62% más de lo que aportaron» a través de cotizaciones a lo largo de su vida laboral, de acuerdo con datos del Colegio de Actuarios de España. Esta tasa lo convierte «en el sistema más generoso de Europa, solamente por detrás de Grecia», afirma. Estima que el déficit de la Seguridad Social tiene un déficit contributivo de 56.000 millones si se tienen en cuenta las transferencias y préstamos del Gobierno central.

Por otro lado, los autores del estudio consideran que a este desfase contribuye, y mucho, la carga fiscal que soportan los jóvenes para financiar el sistema. «La renta dedicada a pagar IRPF y cotizaciones sociales supone ya el 39,5% del coste laboral de un salario medio, frente al 31,8% observado en la OCDE», advierten.

«En la medida en que los jóvenes lidian con problemas como la falta de oferta de vivienda, el excesivo peso de la carga fiscal aplicada al trabajo y un mercado laboral poco flexible, su situación va a peor. En cambio, las rentas de los mayores se han alimentado de un sistema de pensiones cada vez más generoso y deficitario», critican los expertos. Señalan, a modo ilustrativo, que la riqueza mediana neta de los nacidos en los años 80 es comparativamente un 46% inferior a los que tenían los nacidos en los años 60 al llegar a la misma franja de edad.

El acceso a la vivienda

En todo caso, los datos empleados por la organización evidencian que la desigualdad va más allá de los niveles de renta. La diferencia también llega a las propias expectativas personales, con los de más edad copando un colectivo que, entre otras cosas, es mayoritariamente propietario de una vivienda frente a sus hijos o nietos, que ahora encuentran serias dificultades para acceder a ella. El informe detalla cómo el 81% de los nacidos entre 1945 y 1965 ya eran propietarios a los 42 años. Una cifra que ha caído por debajo del 50% para los nacidos después de 1985. En la actualidad, la proporción de jóvenes con hipoteca apenas llega al 20%, con precios que ya superan los de la burbuja inmobiliaria.

La última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España también refleja esta realidad, recogiendo cómo buena parte de los ingresos que perciben los mayores de 65 años proviene de las rentas de capital. No se trata solo de los mejores salarios, sino más bien de la buena evolución de las denominadas rentas pasivas. Es decir, de sus ingresos por intereses, dividendos y, sobre todo, por alquileres.

No hay que olvidar que el ladrillo es la principal fuente de riqueza de los españoles, representando tres cuartas partes del patrimonio total.