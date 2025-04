Pekín asegura que tiene recursos suficientes «para responder firmemente y luchar hasta el final»

El estallido de una guerra comercial que hace semanas hubiera sido impensable se ha hecho tangible hoy con la entrada en vigor de los aranceles recíprocos anunciados por Trump ... en el 'Día de la Liberación'. Desde este miércoles, las tarifas del 20% a la UE, el 25% a la automoción o el 10% mínimo para todos los países del globo se han vuelto efectivos. Pero el gravamen se eleva hasta el 104% en el caso de China, lo cual evidencia que el gigante asiático es el rival a batir para Trump.

La tensión se ha ido elevando con el paso de los días con acusaciones mutuas y amenazas continuadas. Este miércoles, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha recalcado que «China tiene la firme voluntad y abundantes medios para responder firmemente y luchar hasta el final». Unas declaraciones que dejan entrever que Pekín no tiene la intención de recular si Estados Unidos sigue elevando la presión. «China no quiere combatir en una guerra comercial, pero el Gobierno chino no se quedará cruzado de brazos viendo cómo los derechos e intereses legítimos del pueblo chino son dañados y socavados», ha advertido.

En este sentido, China siempre ha defendido que «no hay ganadores» en una guerra comercial y que «no hay salida al proteccionismo». De hecho, el Ministerio de Comercio chino ha publicado este mismo miércoles en su página web un 'libro blanco' en el que expone las relaciones comerciales entre ambos países y que tienen como objetivo demostrar que «la cooperación entre China y Estados Unidos es beneficiosa para ambas partes, mientras que la confrontación daña a ambas».

Después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmara ayer la entrada en vigor de los aranceles del 104% y resaltar que «si Estados Unidos recibe un puñetazo, devuelve el golpe con más fuerza», el curso a seguir es completamente incierto por el momento. El propio Trump sostuvo ayer a través de un mensaje en su red social que está «esperando la llamada» de Pekín y Leavitt aseveró que «Trump cree que el presidente chino Xi Jinping quiere llegar a un acuerdo con él».