Los paros de mañana en empresas por Palestina se centralizarán entre las once de la mañana y las tres de la tarde La huelga general, pero parcial por horas, la han convocado todos los sindicatos principales de Euskadi, aunque ELA realizará sus propias protestas

Diego Fernández Tortosa San Sebastián Martes, 14 de octubre 2025, 13:58 Comenta Compartir

La jornada de paro general, organizada mañana por los principales sindicatos de Euskadi, afectará a todas las empresas de la comunidad autónoma. La huelga, que pretende denunciar el «genocidio de Palestina» y el «negocio» que «promueven las empresas», se llevará a cabo de manera independiente en función de cada central sindical convocante.

Las primeras centrales en convocar la huelga general para mañana, 15 de octubre, fueron LAB, UGT, Steilas, CC OO, Etxalde, Hiru, CGT y ESK. Los paros convocados por estos sindicatos tendrán lugar de 11.00 (a esta hora también habrá movilizaciones en los centros de trabajo) a 14.00 horas, y de 11.00 a 15.00 h. para los que finalicen su jornada de mañana a esa hora. Por otro lado, a las 12.30 se han convocado manifestaciones en Donostia (Boulevard), Bilbao, Vitoria y Pamplona. En el caso de los empleados que trabajan a turnos, LAB ha aclarado que las movilizaciones tendrán lugar entre las 3.00 y 6.00 horas de la mañana y entre las 19.00 y 22.00 horas.

Más tarde ELA, sindicato mayoritario en Euskadi, anunció ayer que los paros generales en los centros laborales tendrían lugar en tres franjas horarias de madrugada (de 3.00 a 7.00 horas; de 2.00 a 6.00 en turnos industriales), de mañana (de 11.00 a 15.00 horas; de 10.00 a 14.00 horas en turnos industriales), y de tarde (de 18.00 a 22.00).

Asimismo, al igual que en el caso anterior, también se han programado movilizaciones en las principales capitales de cada territorio histórico a las 11.30. En Donostia, la reinvindicación tendrá lugar frente a la delegación del Gobierno Vasco en Andia Kalea. Por otro lado, la agrupación ha convocado movilizaciones en seis localidades guipuzcoanas: Eibar, Zarautz, Beasain, Tolosa, Azpeitia y Errenteria.

Los empleados de CAF, donde LAB es el sindicato mayoritario, votaron hace unos días (con el 71% a favor) secundar las manifestaciones. Los paros serán de unas tres horas, tanto en los turnos matinales como de la tarde. La compañía beasaindarra ha sido una de las más señaladas en los últimos meses por su contrato en Jerusalén.

Otros ámbitos en los que habrá huelga

Además del sector empresarial, distintos ámbitos sociales acudirán a la huelga. En el caso del transporte, los autobuses y trenes mantendrán un número de servicios equivalentes al 30% de los ordinarios. Además, algunas líneas de autobús de Donostia sufrirán alteraciones durante las horas marcadas por los sindicatos y la 24 (Altza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo) o 31 (Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza), no prestarán servicio.

En educación, tal y como publicó este medio el martes, LAB, Steilas y ELA han convocado huelgas de todo el día, mientras que otras centrales como CC OO o UGT lo han programado para tres horas (de 11.00 a 14.00 horas). En la EHU, los docentes decidirán a título individual si van o no a la huelga, pero es muy probable que no haya clases porque el Consejo de Estudiantes de la EHU se sumó el lunes al paro.

En lo que a atención médica respecta, se establecerá el personal de un día festivo y se mantendrán los procesos de diálisis y tratamientos oncológicos.