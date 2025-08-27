Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Segunda reunión de Carlos Cuerpo con los sectores afectados por los aranceles de EE UU C. P. S.

El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU

Un 68% del comercio agroalimentario español queda en riesgo por el pacto, según las asociaciones agrarias que piden a la UE que «afloje la presión burocrática» para ser competitivas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:39

Veinticuatro entidades agroalimentarias han exigido este miércoles compensaciones económicas al Gobierno español por los efectos que tendrá sobre el sector el acuerdo arancelario rubricado hace ... seis días por la Unión Europea y Estados Unidos, que contempla un arancel del 15% a los productos europeos. En el marco de la segunda reunión de la ronda de contactos del Ejecutivo con los sectores más afectados por la política comercial estadounidense, las principales asociaciones del campo español han reclamado al ministro de Economía Carlos Cuerpo y el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, que la Unión Europea «afloje la presión burocrática y de condiciones artificiales» que, a su jucio, se les están imponiendo. «Si no, no seremos competitivos», ha trasladado a la salida del encuentro el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  4. 4

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  5. 5

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  8. 8 La ola de Belharra, una de las más espectaculares de Europa, aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  9. 9 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  10. 10

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU

El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU