Neinor avanza en la compra de Aedas por 1.000 millones tras el respaldo de sus accionistas

La junta de accionistas de Neinor ha dado el visto bueno este lunes a la operación más importante en el sector de la promoción de ... vivienda en España en más de una década. La promotora vasca presidida por Borja García-Egotxeaga ha recibido el aval de sus accionistas para adquirir por 1.069 millones otro gigante del sector, Aedas. La operación alumbrará a la primera promotora en España con una reserva total de suelo para construir más de 40.000 viviendas.

La compra se inició el pasado 16 de junio con la notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y cuenta ya con las autorizaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Gobierno. Así, solo queda que el folleto de la operación sea autorizado por la CNMV para abrir el plazo de aceptación de los accionistas de Aedas. La compañía vasca contempla el cierre definitivo de la adquisición en este mismo año. Y es que la operación tiene un carácter amistoso y está pactada con el consejo de administración de Aedas.

Neinor es una compañía que nació en Bilbao impulsada por la antigua caja de ahorros BBK y el fondo de capital riesgo vasco, Talde. Su primer ejecutivo, su sede social y las instalaciones de su cuartel general siguen manteniendo esas raíces, pero su acciones están en manos de tres fondos de inversión: Orion (29,5%), Stoneshield (25,7%) y Welwel (13,54%).

La compañía vasca acordó con el principal accionista de Aedas, Castlelake -otro fondo-, el respaldo a la operación. Este inversor tiene más del 75% de la promotora y deseaba salir ya de la empresa tras cerrar su ciclo de inversión. El deseo de vender era tal que a Neinor le bastó ofrecer un precio de 24,485 euros por acción, un 30% por debajo de lo que cotizaba el título de Aedas en Bolsa antes de conocerse la operación. Una cantidad que, descontados los dividendos, quedará en 21,33 euros por título.

El coste total de la compra, tras descontar los dividendos abonados por Aedas, queda ligeramente por debajo de los mil millones. Una cantidad que Neinor afrontará con fondos propios tras una ampliación de capital realizada por 229 millones, que suma a los 185 que tenía disponibles en caja, más los 90 millones que espera cobrar de dividendos. Además, este lunes, los accionistas de Neinor han aprobado una emisión adicional de bonos por 100 millones. En el folleto de la operación la promotora ya señaló que contaba con una emisión de bonos de hasta 750 millones pactada con Apollo Capital, lo que garantizaba la financiación de la compra.

Elevado ritmo de compras

El consejero delegado, Borja García-Egotexeaga, ha mostrado su satisfacción por «contar con el respaldo de nuestros accionistas en una operación transformacional como la adquisición de AEDAS Homes». Y ha recordado la importancia de seguir «cumpliendo y ejecutando el ámbito operativo porque entramos en el periodo más intenso del año de entrega de viviendas, y con la confianza de cumplir los objetivos establecidos para 2025»

Desde una perspectiva financiera, Neinor espera que los ingresos totales se sitúen en 2025 en el rango de 600-700 millones, con un precio medio de venta de entre 375.000€ y 400.000€ por vivienda. La compañía continúa beneficiándose de un contexto de mercado favorable con la compraventa de viviendas disparada y prevé alcanzar márgenes brutos del 28%. La actividad comercial se mantuvo muy dinámica durante el verano con unas preventas brutas acumuladas en el año de más de 2.200 unidades.