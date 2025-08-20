Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una empleada selecciona un producto en una juguetería de San Sebastián. Morquecho

Las mujeres ocupan siete de cada diez puestos de trabajo del pequeño comercio en Euskadi

La antigüedad media de estos negocios es de 22 años y el 90% tiene menos de diez empleados, según el Barómetro de Turismo

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:02

El pequeño comercio vasco tiene rostro de mujer. Siete de cada diez puestos de trabajo –en concreto, un 70,2%– de este sector los ocupan ... las féminas, un porcentaje que aumenta en 1,4 puntos respecto a la pasada ola y que registra un nuevo récord según el Observatorio del Comercio de Euskadi que ha publicado el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y ha analizado DV. Esta mayor presencia de las mujeres se mantiene estable desde hace años en el País Vasco, aunque la brecha se ensancha año tras año y contrasta significativamente con otros ámbitos económicos vascos como la construcción y la industria, donde una gran mayoría de los perfiles son masculinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  4. 4

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  5. 5

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  6. 6 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  7. 7 Zubimendi no se olvida de San Sebastián en Inglaterra: «Chuleta, cena en Rekondo y pelota vasca»
  8. 8

    Lanbide recibe más de seis denuncias al día por supuestos cobros indebidos de la RGI
  9. 9 El comercio de San Sebastián que se despide con liquidación total: «La vida son etapas y esta está llegando a su fin»
  10. 10

    Uno de los mayores alijos de cocaína de Europa: 1.345 kilos en un camión que atravesaba Burdeos tras pasar el peaje de Biriatou

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las mujeres ocupan siete de cada diez puestos de trabajo del pequeño comercio en Euskadi

Las mujeres ocupan siete de cada diez puestos de trabajo del pequeño comercio en Euskadi