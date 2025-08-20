Las mujeres ocupan siete de cada diez puestos de trabajo del pequeño comercio en Euskadi

El pequeño comercio vasco tiene rostro de mujer. Siete de cada diez puestos de trabajo –en concreto, un 70,2%– de este sector los ocupan ... las féminas, un porcentaje que aumenta en 1,4 puntos respecto a la pasada ola y que registra un nuevo récord según el Observatorio del Comercio de Euskadi que ha publicado el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y ha analizado DV. Esta mayor presencia de las mujeres se mantiene estable desde hace años en el País Vasco, aunque la brecha se ensancha año tras año y contrasta significativamente con otros ámbitos económicos vascos como la construcción y la industria, donde una gran mayoría de los perfiles son masculinos.

¿Pero cuáles pueden ser las claves que expliquen esta gran diferencia? En primer lugar, el propio modelo empresarial del sector, caracterizado por ser mayoritariamente micropymes y negocios familiares, favorece un entorno donde el autoempleo y la conciliación de la vida laboral y familiar resultan fundamentales. En este sentido, es frecuente que muchas mujeres gestionen o trabajen en comercios que permiten compatibilizar responsabilidades familiares con el trabajo, algo menos habitual en industrias más grandes o con horarios menos flexibles.

A ello se suma el peso de subsectores muy feminizados, como la moda, la alimentación de proximidad o el cuidado personal, donde la mujer ha sido protagonista tanto como trabajadora como emprendedora. De hecho, en subsectores como la moda, la salud y la belleza, la presencia femenina alcanza casi el 90% –ver gráfico adjunto–.

También influye una menor barrera de entrada al sector. Porque crear un pequeño comercio requiere generalmente de menor capital inicial, titulación o recorrido profesional previo que la industria o los servicios tecnificados, lo que democratiza el acceso al empleo femenino y permite una mayor flexibilidad ante cambios vitales.

La cifra 27,4% de los comercios proviene de sucesión familiar y el 15,9%, de traspaso.

Volviendo al Observatorio del Comercio, el informe analiza el sector desde diferentes perspectivas, como pueden ser la antigüedad y estructura de los negocios, el desafío del relevo generacional, la incorporación de la inmigración, la digitalización o el uso del euskera.

Entrando en detalle, el Barómetro refleja que el pequeño comercio vasco muestra una marcada atomización, con una clara preponderancia de micropymes: un 95,1% de los negocios tiene menos de 10 personas empleadas, y casi el 70% emplea solo a 1 o 2 personas. Cerca del 34,7% son negocios unipersonales y un 34,1% tiene dos empleados, lo que evidencia una estructura empresarial de gran fragmentación y pequeño tamaño. Además, la antigüedad media de los establecimientos es de 22 años y el 15,4% de los comercios se ha puesto en marcha en los últimos cinco años, especialmente en el sector de la alimentación, donde casi el 19% de los negocios son de reciente creación.

En cuanto a la composición de los negocios, cuatro de cada diez abiertos en los últimos años lo son por iniciativa emprendedora, mientras que el relevo generacional sigue siendo relevante: el 27,4% de los comercios proviene de sucesión familiar y el 15,9%, de traspaso. Un 14,5% de los nuevos comercios forma parte de cadenas o grupos empresariales, una cifra que muestra cierto repunte de la concentración, aunque la mayoría del sector sigue siendo muy atomizado.

Euskera y digitalización

El informe destaca asimismo el papel del euskera: una parte significativa de los comercios utilizan este idioma en su rotulación, atención y comunicación. Aunque los porcentajes pueden variar según el territorio, la tendencia revela un crecimiento en el uso de la lengua propia, sobre todo en comercios de reciente creación y aquellos vinculados a la alimentación y el producto local.

El proceso de digitalización avanza, pero de forma desigual. El barómetro destaca que el 'e-commerce' y las herramientas digitales están adoptándose de manera progresiva, si bien todavía no son la norma en todos los subsectores. El Gobierno Vasco, consciente de la necesidad de modernizar el comercio, continúa con programas de ayudas y asesoramiento para mejorar la accesibilidad y la inversión en tecnología y digitalización del comercio local.

Finalmente, el auge del turismo también tiene su influencia en el pequeño comercio. Un 44% lo identifica de forma clara, siendo especialmente relevante en áreas urbanas y turísticas como Donostia, Bilbao, Vitoria Zarautz u Hondarribia, donde desde el final del terrorismo y la salida de la pandemia el sector vive días de vino y rosas, como habrán podido comprobar en las calles, en la hostelería y también en el comercio minorista. Se estima que, en promedio, el turismo supone un 46% de las visitas a los comercios locales, según el Barómetro publicado por el Gobierno Vasco sobre las últimas tendencias del sector.