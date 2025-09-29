Las ventas en las grandes superficies de Gipuzkoa disminuyen un 1,1% desde el año pasado
En términos intermensuales el sector ha crecido apenas un 0,1%
Diego Fernández Tortosa
San Sebastián
Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:08
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de Gipuzkoa en agosto han descendido un 1,1% desde el año pasado, experimentando el ... mayor descenso de todos los territorios históricos. El índice intermensual, de todas formas, ha aumentado apenas una décima.
Los datos generales de Euskadi, publicados este lunes por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), también son negativos en términos interanuales, puesto que el índice ha sufrido una disminución del 0,4% desde 2024. Misma bajada porcentual que la experimentada desde el mes de julio.
En cuanto a sectores se refiere, el mayor descenso interanual en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se ha registrado en el ámbito de la alimentación (-0,9%), aunque ha crecido tanto el índice del resto de productos (+0,7%) y el de empleo (+1,1%).
Una situación más positiva que los datos intermensuales, donde solo el índice de empleo de la CAV ha aumentado (+0,5%). La alimentación ha vuelto a ser el ámbito con mayor disminución, registrando una bajada del 0,6%, seguido por el descenso del 0,2% del resto de productos.
Por territorios históricos
Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de Bizkaia han sido las únicas que han experimentado un aumento, aunque pequeño (+0,1%), respecto al año pasado. Por detrás le sigue Álava, que ha experimentado un pequeño descenso del 0,6%.
Desde el mes de julio, no obstante, ha sido Bizkaia el territorio histórico que más descenso ha sufrido (-1,0%), seguido por Gipuzkoa (+0,1%), y Álava (+0,5%).
