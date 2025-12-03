Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El tirón de Inditex lleva al Ibex a nuevos máximos por encima de los 16.700 puntos

Los inversores fantasean con una nueva bajada de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) en EE UU

Clara Alba

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:04

Suma y sigue. Lejos de poner fin al ciclo alcista que ha despertado las alarmas en torno a cierta sobrevaloración del mercado, el Ibex-35 ... pone rumbo a nuevos máximos históricos. Y lo hace de la mano de Inditex que, tras batir previsiones con sus resultados -con un tercer trimestre fiscal mucho mejor de lo esperado- se dispara un 9% reafirmando su poder como primera cotizada de España, con una capitalización de más de 165.000 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

