Jerome Powell asiste al simposio económico de Jackson Hole. Reuters

Powell abre la puerta a bajar tipos ante los aranceles y el enfriamiento laboral

El presidente de la Reserva Federal advierte de que los aranceles impulsan la inflación

C. P. S.

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:24

La Reserva Federal se ha mostrado a favor de bajar los tipos de interés pese a las presiones del presidente Donald Trump. Jerome Powell, presidente ... de la Fed, aseguró este viernes que los aranceles elevan la inflacion y suponen un enfriamiento del mercado laboral, lo que da alas a su argumentos a favor de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Esta bajada de tipos sería la primera del banco central desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.

