Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump

El futuro de la política monetaria global se decide en las Montañas Rocosas. Jackson Hole, en el idílico valle de Wyoming (EE UU), es el ... escenario en el que todos los agostos por estas fechas acoge la reunión informal de los principales banqueros centrales del mundo durante cuatro días para abordar asuntos que influyen en la economía global y se lanzan distintos mensajes en clave de política monetaria.

La cita más importante llega este viernes con el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el que se espera que arroje luz sobre el futuro de los tipos interés tras los últimos datos de empleo e inflación en EE UU y en medio de los ataques personales que ha recibido por parte de Donald Trump en los últimos meses por su gestión, llegando a amagar incluso con destituirlo. Y la única certeza a unas horas de su intervención —16.00 horas de España– es que ésta será la última del máximo responsable de la institución ya que su mandato termina en mayo de 2026.

El pronóstico que haga Powell sobre el estado de la economía y las amenazas y desafíos que se avecinan marcarán la pauta al resto de bancos centrales con el consecuente impacto sobre la economía doméstica de las familias, desde el coste de las hipotecas, el crédito o los ahorros. La incertidumbre de los últimos meses por los aranceles y su efecto en la inflación y en plenas negociaciones comerciales entre Washington y Bruselas llevó al Banco Central Europeo (BCE) a elegir el camino de la prudencia y optó en julio por mantener los tipos en el 2%, rompiendo con una racha de siete recortes consecutivos.

División en la Fed

En el caso de la Fed, Powell volvió a plantar cara a Trump al dejar el precio del dinero sin cambios por quinta vez –entre el 4,25% y el 4,50%– en su última reunión pese a la insistencia del líder republicano por bajarlos. Sin embargo, esta decisión se adoptó en un clima de máxima división en el seno del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Mientras que la mayoría de sus miembros coincidió en que los riesgos inflacionistas son más apremiantes que los derivados del mercado laboral, Michelle Bowman –que fue elegida a propuesta de Trump– y Christopher Waller –en las quinielas para suceder a Powell– se inclinaron por rebajar los tipos.

En este ambiente de máxima presión en el que el banquero central vive instalado y con la inflación en la primera economía del mundo en el 2,7%, aún por encima del objetivo de la Fed, del 2%, el mercado espera en vilo nuevas pistas en las palabras de Powell sobre lo que pueda suceder en la próxima reunión que tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre. «Dado que la economía estadounidense muestra signos de sobrecalentamiento, esperamos que la inflación en EE UU alcance el 3,5% a mediados del próximo año. Por lo tanto, es probable que la Fed actúe con cautela y aplique dos recortes de tipos este año a partir de septiembre, seguidos de tres recortes adicionales en 2026», afirma Vincent Chaigneau, responsable de análisis en Generali AM. En Renta 4, los analistas indican que «el mercado ya asigna un 95% de probabilidades a un recorte de 25 puntos básicos».

La segunda gran cita del cónclave se producirá el sábado con la intervención de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que no estuvo presente el año pasado. «El BCE ha subrayado que no tiene necesidad de tomar nuevas medidas, a menos que la economía de la zona euro se deteriore más de lo previsto. Si el crecimiento económico alcanza el 1% el próximo año, la inflación se estabiliza en torno al 2% (actualmente baja) y la situación arancelaria no empeora, es poco probable que el BCE adopte medidas políticas», afirma Andrew Jackson, director de inversiones en Vontobel. En su opinión, y a la vista de los signos de «sobrecalentamiento» que muestra la economía de EEUU, apunta como probable que la Fed actúe con cautela y aplique dos recortes de tipos este año a partir de septiembre, seguidos de tres recortes adicionales en 2026.

Así las cosas, las Bolsas europeas vivieron este jueves una jornada de transición en la que el Ibex-35 logró mantener los 15.300 puntos tras repuntar un 0,08% y sólo el Cac-40 francés y el EuroStoxx-50 cedieron un 0,5% y un 0,2%, respectivamente.